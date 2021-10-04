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Soğuk kanlı katil kan dondurdu! Cinayet işleyip uyudu

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 04.10.2021 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021
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Soğuk kanlı katil kan dondurdu! Cinayet işleyip uyudu

İstanbul'da, konuşmak için evinin önüne çağırdığı 23 yaşındaki Sercan Yıldız'ı silahla başından vurarak ağır yaralayan şüpheli Cevat B., Avcılar Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarıyla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin saldırıyı gerçekleştirdikten hemen sonra ise evine gidip uyuduğu ortaya çıktı.

Olay Avcılar Firüzköy Mahallesi'nde 26 Eylül Pazar günü gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre şüpheli Cevat B., 23 yaşındaki husumetlisi Sercan Yıldız'ı konuşmak için evinin önüne çağırdı. Aracıyla Cevat B.'nin evinin önüne gelen genç Yıldız, konuşmayı beklerken silahlı saldırıya uğradı.

SOĞUK KANLILIĞI PES DEDİRTTİ
Cevat B., belinden çıkardığı silahla aracın içerisinde bulunan Yıldız'ın kafasına ateş etti. Kanlar içerisinde kalan yıldız ağır yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ise evine çıkarak uyumaya gitti. Gece saatlerinde silah sesiyle irkilen mahalle sakinleri ise durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerin ardından yaralı genci hastaneye kaldırırken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Saatler süren görüntüleri tek tek inceleyen ekipler, olay anında sokağa Cevat B. dışında giriş çıkış yapılmadığını tespit etti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Görüntülerin incelenmesinin ardından gözaltına alınan şüpheli Cevat B., emniyetteki işlemlerinin ardından "Öldürmeye teşebbüs" suçundan adliyeye sevk edilirken, hastanede yaşam mücadelesi veren genç Yıldız'ın ise "dolandırıcılık" suçundan aranmasının bulunduğu ortaya çıktı.

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