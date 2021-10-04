Soğuk kanlı katil kan dondurdu! Cinayet işleyip uyudu

SOĞUK KANLILIĞI PES DEDİRTTİ

Cevat B., belinden çıkardığı silahla aracın içerisinde bulunan Yıldız'ın kafasına ateş etti. Kanlar içerisinde kalan yıldız ağır yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ise evine çıkarak uyumaya gitti. Gece saatlerinde silah sesiyle irkilen mahalle sakinleri ise durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerin ardından yaralı genci hastaneye kaldırırken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Saatler süren görüntüleri tek tek inceleyen ekipler, olay anında sokağa Cevat B. dışında giriş çıkış yapılmadığını tespit etti.