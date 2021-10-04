Durakta trafik cinayeti! Yargıtay cezayı çok buldu aile isyan etti

"TUTUKSUZ YARGILANMASI KAMU VİCDANINI YARALIYOR"

Aile avukatı Yunus Usahabipoğlu ise "Yargıtay kararını kabul etmiyoruz. Olay yerine ilişkin fotoğrafları ibraz ediyorum, olayın olduğu yer yan yol değildir, otobüs durağıdır. Mahkemenin önceki kararı doğrudur, karara direnilmesini talep ediyoruz. Biz sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını talep ediyorduk, bunun için temyiz talebinde bulunduk. Sanığın tutuksuz yargılanması kamu vicdanını yaralamaktadır, tutuklanmasını talep ediyoruz" şeklinde beyanda bulundu.

Mahkeme, dosyanın hakiminin izinli olması nedeniyle duruşmayı erteledi.

ACILI BABA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Duruşmanın ardından açıklama yapan baba Hüseyin Ördek, '6 sene oldu, vuran adamları tutuklamadılar. Benim acım çoktur, üzüntüm çoktur. Çok üzüntü içerisindeyim. Bir an evvel bu dava bitsin, ben çok dertliyim. 83 yaşındayım, keşke ben ondan önce ölseydim bu vaziyeti görmeseydim o kadar ki üzüntü içerisindeyim. Gece gündüz uykum gelmiyor. Çok dertliyim, onun bir an evvel tutuklanmasını istiyorum' dedi.

"PİRİNÇ ALMAYA GİDERKEN EVDEKİ BULGURDAN OLDUK"

Ördek ailesinin avukatı Hüseyin Ördek, ise sanığın 1 gün bile gözaltına alınmadığını belirterek şöyle devam etti: 'Dosya 2015'ten bu yana süregelen bir dosyadır. Bugün Yargıtay bozma sonrası ilk duruşma yapıldı. Biz umuyoruz yerel mahkeme Yargıtay'ın bozmasına direnecektir, vermiş olduğu karar doğruydu. Bizim temel cezanın alt sınırdan değil, üst sınırdan verilmesini istedik ama tabiri caizse pirinç almaya giderken evdeki bulgurdan olduk' şeklinde konuştu.