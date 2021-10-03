Parası için öldürüp sandıkla denize atılan adamın cinayetinde yeni görüntüler!
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde sahilde cansız bedeni bulunan gayrimenkul zengini Yılmaz Sezer'in (78) kendi yatında öldürülüp, cesedinin sandığa konulup denize atıldığı tespit edilmişti. Zanlıların atölyede sandığı yaparken kaydedilmiş görüntülerine ulaştı. Gemlik açıklarında yattan denize atılan sandığın sürüklenerek Kocaeli Darıca sahiline vurduğu tespit edildi.
Kocaeli'nin Darıca ilçesi sahilinde 19 Eylül tarihinde bulunan sandık içerisindeki cansız bedenin gayrimenkul zengini Yılmaz Sezer'e ait olduğu tespit edildi. Cinayet, sandığın yapıldığı kontrplağın seri numarasından ve Sezer'in kayıp olan 2 yat ve teknesinden yola çıkılarak gün yüzüne çıkarılmıştı.
7 KİŞİ TUTUKLANDI
Cinayetle ilgili Sezer'in dini nikahlı eşi G.Ö.'nün (54) de aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklanmıştı. Zanlıların Bursalı işadamı Yılmaz Sezer'i kendisine ait yatta tuttukları ve işkence yaptıkları, olay sonrası ise bu yatı ve tekneyi Tuzla'da bir marinaya çektikleri tespit edilmişti.
EŞİ CİNAYET PLANINA ORTAK
Yılmaz Sezer'in imam nikâhlı eşi G.Ö.'nün zanlılarla birlikte plan yapıp eşini tuzağa düşürdüğü ortaya çıkmıştı.
O ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ
Korkunç cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Zanlılar, kendi yatında öldürdükleri Sezer'in cesedini koymak amacıyla kontraplak satın alıp, Gemlik'teki atölyede sandık yaptılar. O anlara ait kamera görüntüsü ortaya çıktı.
VİNÇLE BIRAKTILAR
Zanlıların, Sezer'in cesedini sandığa koyduktan sonra, denize bırakmak amacıyla el vinci alırken çekilen görüntüleri de ortaya çıktı. Zanlılar, Sezer'in cesedini sandığa koyduktan sonra, kendisine ait yat ile Gemlik açıklarında vinç yardımıyla denize bıraktı.
Ancak vinç sandığı taşıyamayarak koptu ve vince ait demir parçası sandık üzerinde takılı kaldı. Zanlılar demirin ağırlığından dolayı sandığın deniz dibine çökeceğini zannedip, bölgeden ayrıldı.
Ancak denizdeki akıntıyla birlikte sandık Gemlik'ten yaklaşık 54 deniz mili uzaklıktaki Darıca sahiline sürüklendi.
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