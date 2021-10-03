Son dakika: İstanbul Avcılar'da korkutan patlama
Son dakika haberleri... Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bir apartman dairesinde patlama meydana geldi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan apartman sakinleri hastaneye kaldırıldı. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.
Avcılar'da sabah saatlerinde bir binada patlama meydana geldi. Açık bırakılan ocaktan sızan gaz nedeniyle patlamanın meydana geldiği iddia edilirken, patlamada dairenin ön cephesi tamamen yıkıldı. Patlamada hamile bir kadın yaralandı.
Patlama sabah saat 08.20 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi Akasya Sokak'taki 2 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. İddialara göre açık bırakılan ocaktan sızarak mutfağa dolan gaz patladı.
Patlamanın şiddeti ile evdeki eşyaların bir kısmı ve binanın ön cephesi tamamen sökülerek sokağa saçıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye sevk edildi. Patlama sırasında evde bulunan Sema Şahbaz yaralandı.
Yaralı hamile kadın ambulanstaki tedavisinin ardından hastaneye götürüldü.
"BİZ DEPREM DİYE DÜŞÜNDÜK"
Patlama yaşanan binanın karşısındaki binada oturan sokak sakinlerinden Murat Çelik, "Güne patlama sesiyle başladık. Biz deprem diye düşündük. Hafta sonu olması mucize, hafta içi olsaydı burası tekstil girişi olduğu için daha kötü sonuçlar doğurabilirdi. Kadının birinin yüzü yanmış, komşumuz bizim ona da geçmiş olsun diyorum. Bomba sesi gibi yataktan fırladık bu manzara ile karşılaştık" dedi.
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