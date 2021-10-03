Son dakika: İstanbul Avcılar’da korkutan patlama

"BİZ DEPREM DİYE DÜŞÜNDÜK"

Patlama yaşanan binanın karşısındaki binada oturan sokak sakinlerinden Murat Çelik, "Güne patlama sesiyle başladık. Biz deprem diye düşündük. Hafta sonu olması mucize, hafta içi olsaydı burası tekstil girişi olduğu için daha kötü sonuçlar doğurabilirdi. Kadının birinin yüzü yanmış, komşumuz bizim ona da geçmiş olsun diyorum. Bomba sesi gibi yataktan fırladık bu manzara ile karşılaştık" dedi.