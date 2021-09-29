Samsun’da cinayet şüphesi! Şeyda Turan misafirliğe gittiği kardeşinin evinde ölü bulundu

İhbarla adrese gelen ekiplerce yapılan kontrolde, tabancayla göğsünden vurulduğu belirlenen Turan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Turan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından gönderildiği Çorum'da toprağa verildi.



Polis, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.



