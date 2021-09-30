Türkiye'nin konuştuğu Kelebekler Vadisi cinayetinde yeni gelişme! İmza oyunu "pes" dedirtti

POLİÇEDEKİ 5 İMZA BİRBİRİNDEN FARKLI

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan acılı abi Naim Yolcu, "Kardeşimin iş başvurusunda attığı imzalar, poliçedeki imzalardan çok farklı. Bu poliçede kardeşimin imzasının bulunmadığı, onun yerine başkasının imza attığı apaçık ortada. Poliçede bulunan 5 imza da birbirine benzemiyor. İmzaların İstanbul Tıp Kurumu tarafından incelmesi yapılıyor. Rapor henüz çıkmadı. Adalete güveniyoruz. 14 Ekim'deki duruşmayı Fethiye'de takip edeceğim. Adli tıp kurumundan rapor çıkınca ifadeden kaçan sigortacı kız hakkında 'evrakta sahtecilik' suçundan da şikayetçi olacağız. Belki bu poliçe düzenlenmeseydi kardeşim hiç ölmeyecekti. Bu sigorta parası için cinayet işlendi" diye konuştu.







