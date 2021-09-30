Türkiye'nin konuştuğu Kelebekler Vadisi cinayetinde yeni gelişme! İmza oyunu "pes" dedirtti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2.5 yıl önce 7 aylık hamile Semra Aysal'ın, 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için kayalılardan eşi tarafından itilerek öldürülmesi olayı ile ilgili skandal ayrıntılar ortaya çıktı. Semra Aysal'ın vefatından önce iş başvurusu yaparken ve imam nikahı sırasında attığı imzalar ile sigorta poliçesindeki imzaların birbirinden farklı olduğu ortaya çıktı. Sigorta poliçesindeki 5 imzanın birbirini tutmadığı görülürken, ifadeye zorla getirme kararı çıkartılan sigortacı Rabia Çoban Ertaş'ın ifadeden kaçmak için 6 adres değiştirdiği anlaşıldı. Yaşanan bu gelişmeler cinayet şüphesini bir kat daha arttırdı.
İstanbul'da yaşayan 7 aylık hamile olan 32 yaşındaki muhasebeci Semra Aysal, 18 Haziran 2018'de 40 yaşındaki eşi Hakan Aysal ile birlikte tatile gittiği Kelebekler Vadisi'nde 300 metrelik uçuruma düşerek ölmüştü.
Hakan Aysal eşinin fotoğraf çektirirken düştüğünü iddia etmiş, ancak kendisinin öldürdüğü ortaya çıkmıştı.
Eşini 400 bin liralık ferdi kaza sigortasının parasını alabilmek için öldürdüğü iddia edilen Aysal, 21 Kasım 2020'de tutuklanmış ve hakkında "tasarlayarak öldürmek"ten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.
Ölümünden önce eşinin adına 119 bin lira kredi çeken Aysal, cinayetten sadece 2 ay sonra geçtikten sonra çektiği krediyle Türkiye turuna çıkmış, şehir şehir gezmişti.
2.5 yıl süren Türkiye turunun yanı sıra Özbekistan'a gidip lüks otelde konaklamıştı.
POLİÇEYİ DÜZENLEYEN KADIN İFADEDEN KAÇIYOR
Sabah'a konuşan acılı abi Naim Yolcu, kardeşi Semra Aysal'ın vefatından önce iş başvurusu yaparken ve imam nikahı sırasında kağıda attığı ıslak imzaları avukatı aracılığıyla Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ne teslim etti.
Islak imzalar ile sigorta poliçesindeki imzaların birbirine benzemediği anlaşılırken, İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından incelenen imzalarla ilgili önümüzdeki günlerde bir rapor hazırlanması bekleniyor.
Ayrıca poliçede bulunan 5 imzanın birbirine benzememesi 400 bin liralık sigorta parası için cinayet işlendiği şüphelerini bir kat daha arttırdı.
İFADEDEN KAÇMAK İÇİN 6 ADRES DEĞİŞTİRDİ
Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ifadeye zorla getirme kararı çıkartılan sigortacı Rabia Çoban Ertaş'ın ifadeden kaçmak için 6 adres değiştirdiği anlaşıldı.
Mahkeme sürecinde İstanbul'da 4, Adana'da 2 adres gösteren ancak güvenlik güçleri tarafından gidilen 6 adreste de bulunamayan Ertaş'ın mahkeme aşamasından sonra sigorta şirketinden istifa ederek işten ayrıldığı ortaya çıktı.
Olayla ilgili 14 Ekim'de görülecek duruşma merakla bekleniyor.
POLİÇEDEKİ 5 İMZA BİRBİRİNDEN FARKLI
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan acılı abi Naim Yolcu, "Kardeşimin iş başvurusunda attığı imzalar, poliçedeki imzalardan çok farklı. Bu poliçede kardeşimin imzasının bulunmadığı, onun yerine başkasının imza attığı apaçık ortada. Poliçede bulunan 5 imza da birbirine benzemiyor. İmzaların İstanbul Tıp Kurumu tarafından incelmesi yapılıyor. Rapor henüz çıkmadı. Adalete güveniyoruz. 14 Ekim'deki duruşmayı Fethiye'de takip edeceğim. Adli tıp kurumundan rapor çıkınca ifadeden kaçan sigortacı kız hakkında 'evrakta sahtecilik' suçundan da şikayetçi olacağız. Belki bu poliçe düzenlenmeseydi kardeşim hiç ölmeyecekti. Bu sigorta parası için cinayet işlendi" diye konuştu.
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