"Demir Adam" Demir Ali ayağa kalktı! Türkiye onun için seferber oldu

Ailesinin tedavi için Ordu'da başlattığı ve tüm Türkiye'ye yayılan kampanyayla Demir Ali için sadece 100 günde 2.1 milyon euro toplandı.

AYAĞA KALKTI

İki aylıkken SMA-Tip1 teşhisi konulan Demir Ali, ailesi kampanyayı başlattığında 16 aylıktı. Başını tutamıyor, oturamıyor, gövdesini kontrol edemiyor, yutma bozukluğu yaşıyor ve kilo alamıyordu. Ayrıca ayakta duramıyor, yürüyemiyor, nefes almakta zorlanıyor ve sesli bir şekilde ağlayıp kelime söyleyemiyordu. 19 aylıkken almaya başladığı 4 aylık gen terapisinin ardından Demir Ali, yapamadığı birçok şeyi artık yapabiliyor. Desteksiz oturuyor, 360 derece dönüyor, desteksiz bir şekilde ayakta duruyor ve destekli şekilde adım atabiliyor. Yutma bozuklukları azaldığı için yaşıtlarıyla eş değer kiloya ulaşan Demir Ali için istediği oyunu oynamak ve bisiklete binebilmek artık bir hayal değil.