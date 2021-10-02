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Son dakika: Cesedi 2 yıl sonra barajdan çıktı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 02.10.2021 Güncelleme Tarihi: 02.10.2021
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Son dakika: Cesedi 2 yıl sonra barajdan çıktı

Son dakika haberi: Barajda bulunan cesedin 2 yıl önce kaybolan gence ait olduğu ortaya çıktı. Çorum’da geçtiğimiz günlerde bulunan cesedin 2 yıl önce “gezmeye gidiyorum” diyerek evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan 21 Mücahit Bolat’a ait olduğu tespit edildi.

12 Eylül 2021 tarihinde Çomar Barajı'na balık tutmak için giden bir grup, barajda erkek cesedi olduğunu fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde cesedin 29 Aralık 2019 yılında "gezmeye gidiyorum" evden ayrılan Mücahit Bolat'a ait olma ihtimali üzerine güvenlik görevlileri gencin ailesine haber verdi ancak ailesi cesedi teşhis edemedi.

Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından cesedin Mücahit Bolat'a ait olduğu tespit edildi. Adli işlemlerin ardından ailesine teslim edilen Bolat'ın cenazesi toprağa verildi.

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