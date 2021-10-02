Son dakika: Aşının gücü Elazığ'da vaka sayılarını düşürdü
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yayınladığı insidans haritasına göre Elazığ’da uzun bir aradan sonra düşüş yaşandı. Vatandaşlar vaka sayılarının düşmesini, aşı oranının yükselmesine bağladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 -24 Eylül arasında, 100 bin kişide bir haftalık toplam yeni korona virüs vaka sayılarının yer aldığı insidans haritasının yayınlandığını duyurdu. Elazığ'da bir önceki tabloda 100 binde 416,18'e olan rakam 355,98'e düştü. Vakalarda düşüş yaşanan kentte vatandaşlar, düşüşü aşılanmaya bağladı
Elazığ'da yüzde 58.6 aşılama oranı ise yüzde 60.4'e yükseldi ve turuncu kategorideki yerini korudu.
"BİZİM ZIRHIMIZ AŞI"
Aşı yaptırmanın vakalardaki düşüşe çok etkisi olduğunu dile getiren vatandaşlardan Necati Ayçiçek, "Aşıların büyük ölçüde tamamlanması, insanların tedbirli olması gibi birçok nedeni var. Ama bir an önce bitmesi lazım, düşmesi değil. Bir an önce kurtulmamız lazım. Herkes elinden gelen ne yardım varsa yapması lazım. Bireysel olarak tedbirlerimizi almamız lazım ki tamamen kurtulalım.
Yoksa bunun bir sonu yok. Şu an 2 seneye yaklaştı. Aynı şeyi bütün ülke olarak yaşıyoruz. Gördüğüm kadarıyla insanlar gayet rahat, insanların bir kısmında maske var. Bir kısmında yok. Demek ki yüzde yüz uyulmuyor. Sadece Elazığ'da değil bütün ülkede öyle. İnsanlar alıştı artık. Bizim zırhımız aşı. Aşı olmadan ne yaparsak yapalım hep zayıf kalacak" diye konuştu.
"AŞILARIN ÇOK FAYDALI OLDUĞUNA İNANIYORUM"
Vakaların azalmasında kurallara uymanın faydası olduğunu söyleyen Filiz Dağdagül ise, "Maske, tedbir, mesafe gibi şeylerin çok faydası var, ama aşıların çok faydalı olduğuna inanıyorum. Aşılar diye düşünüyorum.
Tedbirlere uymayanları da görüyorum. Toplu ortamlarda özelikle maske takan da var, takmayan da var. Ama takmak gerekiyor. Dünyada ve ülkemizde aşıyla önlem alınması lazım ki maskelerden kurtulabilelim" dedi.
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