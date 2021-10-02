Son dakika: Aşının gücü Elazığ’da vaka sayılarını düşürdü

Yoksa bunun bir sonu yok. Şu an 2 seneye yaklaştı. Aynı şeyi bütün ülke olarak yaşıyoruz. Gördüğüm kadarıyla insanlar gayet rahat, insanların bir kısmında maske var. Bir kısmında yok. Demek ki yüzde yüz uyulmuyor. Sadece Elazığ'da değil bütün ülkede öyle. İnsanlar alıştı artık. Bizim zırhımız aşı. Aşı olmadan ne yaparsak yapalım hep zayıf kalacak" diye konuştu.