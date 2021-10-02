03 Ekim 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Valilikten gece yarısı son dakika açıklaması! 15 gün boyunca yasaklandı! Toplantı yürüyüş basın açıklaması...

Valilikten gece yarısı son dakika açıklaması! 15 gün boyunca yasaklandı! Toplantı yürüyüş basın açıklaması...

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 02.10.2021 Güncelleme Tarihi: 03.10.2021
ABONE OL
Valilikten gece yarısı son dakika açıklaması! 15 gün boyunca yasaklandı! Toplantı yürüyüş basın açıklaması...

Muş Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasında il genelinde toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşlerinin 15 gün süreyle yasaklandığı paylaşıldı. Açıklamada, güvenlik güçlerinin terör örgütlerine karşı başarılı operasyonlarının ülke geneli ve sınır dışında devam ettiği de belirtilirken halkın yoğun yaşadığı yerler hedef seçilerek düzenlenecek sansasyonel eylemlerle kamu düzeni ile insanların can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşürülebileceğinin değerlendirildiği ifade edildi.

Muş Valiliği, toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşlerinin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

PROVASKOSYONA GEÇİT YOK

Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin terör örgütlerine karşı başarılı operasyonlarının ülke geneli ve sınır dışında devam ettiği belirtildi. Terör örgütlerine müzahir kesimlerce operasyonlar bahane edilerek toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılabileceği, bu etkinliklerin provoke edilerek şiddet hareketleri ve propagandaya dönüşebileceği aktarılan açıklamada, halkın yoğun yaşadığı yerler hedef seçilerek düzenlenecek sansasyonel eylemlerle kamu düzeni ile insanların can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşürülebileceğinin değerlendirildiği bildirildi.

Yasa dışı örgütler ve uzantılarınca çeşitli sosyal medya platformlarında ülke genelinde eylem çağrılarının yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belirtilen olayların kamu düzenini etkileyecek şekilde ilimizde yaşanmaması ve olması muhtemel olayların önüne geçilebilmesi, tesis olunan huzur ve güven ortamıyla milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının önlenmesi, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi amaçlanmıştır.

Bu kapsamda valilik makamının uygun göreceği etkinliklerle kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç, ilimiz sınırları içinde tüm toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantısı, protesto, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart, poster asma, el ilanı, bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma, konferans ve benzeri tüm etkinlikler, 2 Ekim saat 00.01'den 17 Ekim saat 00.01'e kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA