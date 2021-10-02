Ekmek teknelerinin yanışını gözyaşları içinde izlediler

Son dakika haberi: Muğla'da Gökova Sakartepe rampasında park halinde bulunan ve yiyecek-içecek satışı yapan minibüs çıkan yangında tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Küle dönen aracın seyir tepesinde duran araçlara yiyecek-içecek satışı yapan Cumhur Sarı'ya ait olduğu tespit edildi. Sarı, ekmek teknesinin alevler içinde kaldığı o anları ise gözyaşları içerisinde izledi.