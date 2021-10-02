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Ekmek teknelerinin yanışını gözyaşları içinde izlediler

Son dakika haberi: Muğla'da Gökova Sakartepe rampasında park halinde bulunan ve yiyecek-içecek satışı yapan minibüs çıkan yangında tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Küle dönen aracın seyir tepesinde duran araçlara yiyecek-içecek satışı yapan Cumhur Sarı'ya ait olduğu tespit edildi. Sarı, ekmek teknesinin alevler içinde kaldığı o anları ise gözyaşları içerisinde izledi.

İHA
Giriş Tarihi: 02.10.2021 20:46 Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 21:01
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Ekmek teknelerinin yanışını gözyaşları içinde izlediler

Edinilen bilgiye göre, Sakartepe seyir tepesinde duran araçlara yiyecek-içecek satışı yapan Cumhur Sarı'ya ait olduğu öğrenilen minibüs park halinde iken aniden yanmaya başladı.

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Ekmek teknelerinin yanışını gözyaşları içinde izlediler

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine Büyükşehir Ula İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

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Ekmek teknelerinin yanışını gözyaşları içinde izlediler

İtfaiye ekiplerinin hemen ardından Orman Bölge Müdürlüğü arazözü de olay yerine gelirken yapılan müdahale sonrası araç yangını söndürüldü.

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Ekmek teknelerinin yanışını gözyaşları içinde izlediler

Yanan aracın hemen alt kısmında bulunan ormanlık alana sıçramadan söndürülen araçta soğutma çalışması yapıldı.

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Ekmek teknelerinin yanışını gözyaşları içinde izlediler

Araç yanarken ekmek teknelerinin yanmasını seyreden aile ise gözyaşlarına hakim olamadı.