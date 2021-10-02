02 Ekim 2021, Cumartesi
Ekmek teknelerinin yanışını gözyaşları içinde izlediler
Son dakika haberi: Muğla'da Gökova Sakartepe rampasında park halinde bulunan ve yiyecek-içecek satışı yapan minibüs çıkan yangında tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Küle dönen aracın seyir tepesinde duran araçlara yiyecek-içecek satışı yapan Cumhur Sarı'ya ait olduğu tespit edildi. Sarı, ekmek teknesinin alevler içinde kaldığı o anları ise gözyaşları içerisinde izledi.
Giriş Tarihi: 02.10.2021 20:46 Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 21:01
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10