Şair Nurullah Genç’ten Vav TV’de ders mahiyetinde anı: Kendi değerlerini merak etmeyen yüz binlerce insan yetiştirdik

"OMUZLARIMIZ HEP DÜŞÜKTÜ, ÖYLE ALIŞTIRILDIK"

Açıklamalarına devam eden Genç, "Tamam dedim heyecanla. 2 saat gezeriz dedim mektup arkadaşlığı yaparız. O günlerde de ABD rüyası büyük bir rüya. Nasıl öğrenebiliriz İngilizce'yi. Bugünkü gibi imkanlar yok. En güzel yol mektup arkadaşlığı. Bir Amerikalıyla mektup arkadaşlığı yaptığınızda o pratik İngilizce'yi yavaş yavaş öğreniyorsunuz. Onun için bazen tarihi eserlerin önünde dolaşırdık. Bir turistle tanışıp mektup arkadaşı olabilir miyiz diye. Ama omuzlarımız hep düşüktü aşağılık duygusundan. Onlar çünkü yüksek yerlerden gelmiş insanlar. Öyle alıştırıldık. O günlerdeki panellerde konuşmacılardan 82 ya da 83 defa az gelişmiş ülke Türkiye'yi dinleyince kalkıp gitmiştim" ifadelerini kullandı.

"KÜTÜPHANEDE TÜRKÇE ANSİKLOPEDİ BULAMADIM"

ABD'li ile anlaştıktan sonra Erzurum'un tarihi eserlerini bilmediğini fark ettiğini söyleyen Genç, "Bir çözüm yolu düşündüm hemen. 2 saat işim var izin verir misiniz yapıp geleyim dedim. Gittim kütüphaneye Türkçe ansiklopedi de bulamadım. 2 tane ansiklopedi vardı yabancı. Onlardaki Erzurum maddelerinden Erzurum tarihi eserleriyle ilgili 10 sayfalık metin çıkartıp onları da ezberleyip indim." dedi.

"SEN KENDİ MİMARİSİNİ BİLMEYEN BİR ADAMSIN"

Daha sonra ABD'li adamın yanına dönen Genç, "Erzurum'da gezmeye başladık. Gezdikçe anladım ki benim söylediklerimi zaten adam ezberden biliyor. Okumuş, onun istedikleri onlar değil. Ben bir şeyler söylüyorum 'Ben biliyorum, sen ezberlemişsin' diyor. Bana onları anlatma dedi. Ulu Cami'de çifte minareli medresede küçük kapılar vardır. Onu sordu niye küçücük diye. Bilmiyorum dedim, 'ben bunları öğrenmek istiyorum' dedi. Ulu Cami'yi gösterdi, köşe taşını koyarken mimar kurban kesmiş, bunları sordu. Ben bunları istedim dedi. Sen kendi mimarisini bilmeyen bir adamsın dedi. 2 saat sürecekti yolculuk 2 gün sürdü. Erzurum'u gezdirdim bütün yerel yemekleri ikram ettim ona. Cüzdanını çıkardı para verecek durduruyorum şaşırıyor. En son kadayıf dolması yedireceğim bulamadım lokantada. Halamı aradım yapabilir misin diye tabii ki dedi. Haberi yok kimi götürdüğümden, kapıdan 2 metrelik Amerikalı girince şaşırdı." şekline konuştu.