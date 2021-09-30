Meteorolojiden vatandaşlara uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor! İstanbul dikkat

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Antalya'nın batı iç kesimleri ile Mersin ve Adana çevreleri ve Hatay'ın kıyı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 21°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra batı iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 18°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 10°C, 23°C

Parçalı bulutlu