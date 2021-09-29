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Artvin’de yaşlı kadına araba çarptı! O anlar kamerada

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 29.09.2021 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021
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Artvin’de yaşlı kadına araba çarptı! O anlar kamerada

Artvin’de karşıdan karşıya geçmek isterken bir aracın çarptığı 62 yaşındaki R.N. yaralandı. Kaza anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Artvin Arhavi'de Musazade Mahallesi'nde yaşandı. Karşıdan karşıya geçmek isteyen 62 yaşındaki R.N.'ye bir araba çarptı.

Kazayı gören etraftaki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine ihbar etti. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaşlı kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza ani ise bölgedeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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