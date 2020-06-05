Bakanlık harekete geçti! Riva’yı katleden İSKİ’ye ceza kesildi...
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'nin Beykoz'daki turizm cenneti Riva'da çevre katliamı yaptığı ortaya çıkmıştı. Sabah Gazetesi'nden Kenan Kıran'ın haberine göre; maliyetten kaçmak için atık suları arıtma tesisinde arıtmadan Riva Deresi ve Marmara Denizi’ne akıtan CHP’li Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSKİ’ye 885 bin lira para cezası kesildi.
SABAH, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'nin Beykoz'daki turizm cenneti Riva'da çevre katliamı yaptığını ortaya çıkarmıştı. İSKİ'nin maliyetten kaçmak için Paşaköy Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ndeki atık suları arıtmadan Riva Deresi'ne akıttığının belirlenmişti. Çekmeköy ve Beykoz ilçelerinden geçerek Karadeniz'e ulaşan Riva Deresi'nde yoğun kirlilik yaşanması ve derenin geçtiği köylerde aşırı derecede koku yaşmaya başlamasıyla ortaya çıkan skandalla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti.
PARA CEZASI VERİLDİ
SABAH'ın haberini ihbar kabul eden Bakanlık İSKİ'ye para cezası kesti. Bakanlığa bağlı İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, atık suları arıtılmadan Riva Deresi ve Marmara Denizi'ne akıttığı gerekçesiyle İSKİ'ye 885 bin 68 lira idari para cezası uyguladı. Bakanlığın ayrıca çevrenin kasten kirletilmesi nedeniyle İBB ve İSKİ hakında suç duyurusunda bulunacağı kaydedildi.
8 MAHALLENİN ATIĞI
Riva Deresi'nden en çok şikayetin geldiği Bozhane Mahallesi'nde yapılan incelemede, köyde kanalizasyon altyapısı olduğu ancak toplanan atıksuların arıtma tesisi olmadığı için arıtılmadan Riva Deresi'ne deşarj edildiği belirlendi. Yakın çevrede bulunan diğer 8 mahallenin atık sularının da söz konusu dereye deşarj edildiği tespit edildi. 2560 Sayılı Yasa gereği toplanan atıksuların arıtılması konusunda sorumluluk İSKİ Genel Müdürlüğü'ne ait. TCK'nın 181 ve 182'nci maddeleri gereği kasten çevreyi kirletmeye hapis cezası var.
SABAH, İSKİ Paşaköy İleri Biyolojik Arıtma Tesisi ve İSKİ Koçullu Atıksu Arıtma Tesisi'nden atık suların arıtılmadan Riva Deresi'ne akıtıldığına ilişkin skandalı, manşetine taşıyarak duyurmuştu.
KÜÇÜKÇEKMECE'DE DE BENZER GÖRÜNTÜ
Bu arada Küçükçekmece ile Avcılar arasında bulunan İSKİ'ye ait Küçükçekmece Atıksu Ön Arıtma Tesisi'nin atık suları 1 Haziran'da arıtılmadan denize bırakılmıştı. Sahil kesiminde Marmara Denizi'nin rengi değişmiş ve çevreye ağır koku yayılmasına neden olmuştu. İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Küçükçekmece Atıksu Ön Arıtma Tesisi'nin atık suları arıtmadan denize akıttığı gerekçesiyle İSKİ'ye 221 bin 267 TL idari para cezası kesmişti.
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