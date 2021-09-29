Ankara Keçiören’de vahşet! Kurye Erşan Aydemir elleri bağlı şekilde ölü bulundu

KORNUNÇ OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?



Erşan Aydemir'in, en son dün saat 19.00 sıralarında eve girdiği ve bir daha haber alınamadığı belirtildi.

Yapılan ilk incelemede vücudunda darp izlerine de rastlanılan Aydemir'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.





SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Eğitim fakültesi mezunu olan Aydemir'in, 26 Temmuz'da nişanlandığı öğrenildi. Aydemir'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.