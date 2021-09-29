Ankara Keçiören'de vahşet! Kurye Erşan Aydemir elleri bağlı şekilde ölü bulundu
Ankara Keçiören'de kan donduran bir olay kayıtlara geçti. Bir kargo firmasında kurye Erşan Aydemir yalnız yaşadığı evinde elleri bağlı, ağzına da havlu sıkıştırılmış halde ölü bulundu. Vücudunda darp izleri olan Aydemir’in kimler tarafından öldürdüğü araştırılmaya başlandı. İşte yaşam haberinin ayrtıntıları...
Ankara'nın Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi yaşayan Erşan Aydemir, kargo şirketindeki işine gitmeyince iş arkadaşları şüphelenerek evine bakmaya gitti.
Arkadaşları, telefonla da ulaşamadıkları Aydemir'in kapıyı açmaması üzerine polise haber verdi.
ELLERİ BAĞLI, AĞZINDA HAVLU...
İhbarla gelen polis ekipleri, çilingire kapıyı açtırarak içeri girdiğinde Aydemir'i elleri bağlı, ağzına da havlu sıkıştırılmış halde hareketsiz buldu.
Çağrılan sağlık ekibinin ilk yaptığı kontrolde, Aydemir'in öldüğü belirlendi.
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEDE
Polis, evde inceleme yaparken, çevredeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı.
Ölüm haberini alan Erşan Aydemir'in yakınları, evin önünde uzun süre gözyaşı döktü. Aydemir'in yakınlarını komşular, teskin etmeye çalıştı.
KORNUNÇ OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?
Erşan Aydemir'in, en son dün saat 19.00 sıralarında eve girdiği ve bir daha haber alınamadığı belirtildi.
Yapılan ilk incelemede vücudunda darp izlerine de rastlanılan Aydemir'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Eğitim fakültesi mezunu olan Aydemir'in, 26 Temmuz'da nişanlandığı öğrenildi. Aydemir'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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