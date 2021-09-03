Sancaktepe’de kargocunun yaptıkları mide bulandırdı! Bina whatsapp grubu birbirine girdi

HEM MALA HEM ÇEVREYE ZARAR

Kargocunun kamera görüntülerini ve tuvaletini sildiği kargo poşetinin fotoğrafını delil olarak savcılığa sunan Gülşen ve Süleyman Alkan çifti, "Teslim anında bir sorun olmadı. Üzerinde büyük tuvalet olduğu anlaşılmasın diye temiz yüzü çevrilerek ürün teslim edildi. Kargocu bile isteye kasti hareket etti. Hem malımıza hem çevremize zarar verdi" dedi.

Kargocunun kimliğinin tespit edilmesini isteyen aile, kargoyu pislettiği için 'mala zarar verme', apartman katına büyük tuvaletini yaptığı için de ve Kabahatler Kanunu'ndaki 'çevreyi kirletme' ve 'Çevre Koruma Kanununa muhalefet' suçlarından dava açılmasını talep etti.

Soruşturma başlatan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kargocunun kimlik ve iletişim bilgilerinin verilmesi için kargo firmasına bildirimde bulundu. Şimdi hem kargocunun savunması hem savcılığın hayrete düşüren olayla ilgili vereceği karar merak konusu.