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Zonguldak’ta akılalmaz olay! Arabayı üzerine sürdü

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 29.09.2021 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021
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Zonguldak’ta akılalmaz olay! Arabayı üzerine sürdü

Zonguldak'ta bir araç şoförü, otomobilini tartıştığı kadının üzerine sürdü. Aracın altında ezilmekten son anda kurtulan şansız kadın, panikle ayağındaki ayakkabıları çıkartıp aracın üzerine attı. O anlar ise anbean güvenlik kamerasına kaydedildi.



Edinilen bilgiye göre olay, Acılık Caddesi mevkisinde meydana geldi. Aralarında henüz bilinmeyen bir sebepten bir araç şoförü ve bir kadın sözlü olarak tartıştı.

ÜZERİNE SÜRDÜ

Büyüyen tartışma sonrası kadın olay yerinden hızla ayrıldı. Otomobil sürücüsü ise aracı kadının üzerine sürdü. Can havliyle park halindeki zabıta aracının arkasına saklanan talihsiz kadın, ayağındaki ayakkabıları çıkartıp otomobile fırlattı.

Otomobil sürücüsü ikinci kez kadının üzerine aracı sürmeye çalıştı.

ARACIN ÖNÜNDE SÜRÜKLENDİ

Bir süre aracın önünde sürüklenen kadını, çevredeki bir vatandaş son anda çekerek kurtardı. Sürücünün arkasından bağırarak tepki gösteren kadının, polis merkezine giderek şikayetçi olacağı öğrenildi.

O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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