Kocaeli’nde kargocuya dayak! O anlar kamerada

Olay, 24 Eylül tarihinde Körfez'e bağlı Hacı Osman Mahallesi Can Sokak'ta yaşandı.

Yakup A., evinin önünde durup, araçta kargo malzemelerini ayıran kargocu O.Ç.'ye saldırdı. Araçtan inip, emniyet güçlerine haber veren O.Ç.'ye yumruk atmaktan vazgeçmeyen Yakup A., ekipleri görünce taş atarak, kendi evinin camlarını kırdı.

DAHA ÖNCE DE BİRİNE SALDIRMIŞ

Daha önce de bir kişiye saldırdığı belirtilen ve gözaltına alınan Yakup A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Saldırı anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.