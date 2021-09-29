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Kocaeli’nde kargocuya dayak! O anlar kamerada

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 29.09.2021 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021
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Kocaeli’nde kargocuya dayak! O anlar kamerada

Kocaeli Körfez’de Yakup A., evinin önünde malzemeleri ayıran kargo görevlisi O.Ç.'ye yumruk atarak saldırdı. İhbar üzerine gelen emniyet güçlerini gören Yakup A., taş atarak evinin camlarını kırıp döktü. Bu anlar, güvenlik kamerasına kaydedildi.

Olay, 24 Eylül tarihinde Körfez'e bağlı Hacı Osman Mahallesi Can Sokak'ta yaşandı.

Yakup A., evinin önünde durup, araçta kargo malzemelerini ayıran kargocu O.Ç.'ye saldırdı. Araçtan inip, emniyet güçlerine haber veren O.Ç.'ye yumruk atmaktan vazgeçmeyen Yakup A., ekipleri görünce taş atarak, kendi evinin camlarını kırdı.

DAHA ÖNCE DE BİRİNE SALDIRMIŞ

Daha önce de bir kişiye saldırdığı belirtilen ve gözaltına alınan Yakup A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Saldırı anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kargo görevlisine yumruklu saldırı kamerada KARGO GÖREVLİSİNE YUMRUKLU SALDIRI KAMERADA

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