İstanbul'da yağmurun etkisiyle trafik giderek artıyor! İstanbul trafiğinde yoğunluk yüzde kaç? A Haber ekranlarında İstanbul trafiğinde son durum
İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte mesai bitimi sonrasında şehir genelinde yoğun bir trafik yaşanıyor. Çok sayıda noktada araçlar ilerlemekte zorlanırken verilere göre şehir genelinde trafik yoğunluğu yüzde 70 seviyesine kadar ulaştı. A Haber muhabiri Esra Keskin trafikte son durumu canlı yayında aktardı. İstanbul'da trafik yoğun mu? Trafikte son durum...
İstanbul'da akşam iş çıkış saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Birçok noktada araçlar adım adım ilerleyebiliyorken İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre yoğunluk yüzde 70'e ulaştı.
İLERLEMEKTE ZORLUK ÇEKİLİYOR
İstanbul'da akşam iş çıkış saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafikte yoğunluk oluştu. Mahmutbey gişelerinde yoğunluk nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çekiyor.
TERS İSTİKAMETE GİRENLER BİLE VAR
Trafik akışının yoğun olduğu noktalardan biri de D-100 Cevizlibağ oldu. D-100 Cevizlibağ'da bir sürücü trafiğe takılmamak için D-100 de ters istikamette giderek yan yola girdi.
YÜZDE 70 ORANINDA TRAFİK
Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, saat 18.00 sıralarında yoğunluk yüzde 70 olarak ölçüldü.
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