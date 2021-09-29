İstanbul’da yağmurun etkisiyle trafik giderek artıyor! İstanbul trafiğinde yoğunluk yüzde kaç? A Haber ekranlarında İstanbul trafiğinde son durum

TERS İSTİKAMETE GİRENLER BİLE VAR

Trafik akışının yoğun olduğu noktalardan biri de D-100 Cevizlibağ oldu. D-100 Cevizlibağ'da bir sürücü trafiğe takılmamak için D-100 de ters istikamette giderek yan yola girdi.