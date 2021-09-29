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Amasya’da öğretmen anne ve bebeği kurtarılamadı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 29.09.2021
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Amasya’da öğretmen anne ve bebeği kurtarılamadı

Amasya’da 2 çocuk sahibi 36 yaşında öğretmen Emel Uyanık, üçüncü çocuğunun doğumuna sayılı günler kala karnındaki bebeği ile birlikte yaşamını yitirdi.

Amasya'da 36 yaşındaki Emel öğretmen üçüncü çocuğunu kucağına almak için gün sayıyordu.

AMELİYATA ALINDI

Aniden rahatsızlanması sonucu ambulansla hastaneye kaldırılan anne ameliyata alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen önce sezaryenle kurtarılmaya çalışılan bebeği ve anne hayata gözlerini yumdu.

SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

8 aylık hamile genç anneyi ve cinsiyeti kız olan bebeğini ölüme götüren nedenin aşırı kanamadan kaynaklandığı değerlendiriliyor. Anne ve bebeğinin cenazeleri Ziyaret beldesinde defnedilecek.

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