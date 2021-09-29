Amasya’da öğretmen anne ve bebeği kurtarılamadı

Amasya'da 36 yaşındaki Emel öğretmen üçüncü çocuğunu kucağına almak için gün sayıyordu.

AMELİYATA ALINDI

Aniden rahatsızlanması sonucu ambulansla hastaneye kaldırılan anne ameliyata alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen önce sezaryenle kurtarılmaya çalışılan bebeği ve anne hayata gözlerini yumdu.

SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

8 aylık hamile genç anneyi ve cinsiyeti kız olan bebeğini ölüme götüren nedenin aşırı kanamadan kaynaklandığı değerlendiriliyor. Anne ve bebeğinin cenazeleri Ziyaret beldesinde defnedilecek.