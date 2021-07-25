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Evlendi 2 ay sonra doğum yaptı! Karnındaki şişliğe 'gastrit' dedi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.07.2021
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Evlendi 2 ay sonra doğum yaptı! Karnındaki şişliğe 'gastrit' dedi

Akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Nikahtan 2 ay sonra doğum yaptı, eşi benden değil diyerek dava açarken, yerel mahkeme kadını kusurlu buldu ancak Yargıtay kusur yok dedi. Kadının kocasına karnındaki şişliğin 'gastrit' olduğunu söylediği belirtildi.

Akıllara durgunluk veren olay evlilikten 2 ay sonra gerçekleşti. Yeni evlenen genç kadın 38 haftalık bir bebek dünyaya getirdi.

Bunun üzerine mahkeme başvuran adam eşinin kendisiyle evlenmeden önce başka birinden hamile kaldığı ve evlenmelerinden sonra doğum yaptığı gerekçesiyle boşanma davası açtı.

Genç adam dava dilekçesinde eşinin hamileliğinin kendisinden sakladığını, karnındaki şişliği 'gastrit' diye sunduğunu anlattı.

HAMİLELİĞİ DOĞUMDA ÖĞRENDİ

Milliyet'te yer alan habere göre: Rahatsızlanması nedeniyle hastaneye gittiğinde eşinin direk doğuma alınmasıyla birlikte hamileliğini öğrendiğini belirten koca, 250 bin lira da tazminat istedi.

Aile mahkemesi çifti boşadı, kadının 5 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. İstinaf mahkemesi de kadını kusurlu buldu.

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

Yargıtay emsal niteliğinde bir karar verdi. Boşanmak isteyen kocanın açtığı davayı reddetti. Yüksek mahkeme 'çiftler arasında sadakat evlendikten sonra başlar' dedi.

Kararda kadının evlilik öncesi başka bir erkekten hamile kalması ve evlilik birliği içinde doğum yapması boşanma davasında davalı kadın için kusur oluşturulamaz. Evlilik birliği kurulmadan önceki nedenlere dayanarak boşanma davası açılamaz açıklamasını yaptı. Eşler arasında sadakat yükümlülüğünün evlilik birliğinin kurulmasıyla başlayacağını bildirdi.

Boşanma davası yerine de 'evliliğin iptali' davasını açılması gerektiğini vurgulandı.

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