Evlendi 2 ay sonra doğum yaptı! Karnındaki şişliğe 'gastrit' dedi

Kararda kadının evlilik öncesi başka bir erkekten hamile kalması ve evlilik birliği içinde doğum yapması boşanma davasında davalı kadın için kusur oluşturulamaz. Evlilik birliği kurulmadan önceki nedenlere dayanarak boşanma davası açılamaz açıklamasını yaptı. Eşler arasında sadakat yükümlülüğünün evlilik birliğinin kurulmasıyla başlayacağını bildirdi.

Boşanma davası yerine de 'evliliğin iptali' davasını açılması gerektiğini vurgulandı.