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Doğumuna 3 hafta kala koronavirüse yakalanan Duygu ebe hayatını kaybetti

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 12.09.2021 Güncelleme Tarihi: 12.09.2021
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Doğumuna 3 hafta kala koronavirüse yakalanan Duygu ebe hayatını kaybetti

Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde ebelik yapan ve doğumuna sadece 3 hafta kalan Duygu ebe koronavirüse yakalandı. Hastalık sebebiyle karnındaki bebeği ameliyatla edilip, kuvöze alınan  34 yaşındaki Duygu Ömrüuzun, tedavi olduğu hastanede yaşamını yitirdi.

Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde ebelik yapan Duygu Ömrüuzun, hamileliğinin son ayında fenalaşıp Ankara'da Şehir Hastanesi'nde gitti. Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılan Ömrüuzun'a kovid-19 teşhisi kondu.

ENTÜBE EDİLDİ

Tedaviye alındığı hastanede durumu ağırlaşınca entübe edilen Ömrüuzun'un sezaryenle alınıp, hayata tutunan bebeği ise kuvöze konuldu.

KURTARILAMADI

İki çocuk annesi Ömrüuzun, yapılan tüm müdahalelere rağmen, önceki gün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Ömrüuzun, memleketi Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde toprağa verildi.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü, haberi sosyal medya hesabından duyurarak, "Gümüşhane Devlet Hastanemizde ebe olarak görev yapan, Duygu Ömrüuzun Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi yoğun bakımında vermiş olduğu hayat mücadelesini maalesef kaybetmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sevenlerine ve sağlık camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum" mesajını paylaştı.

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