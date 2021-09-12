Doğumuna 3 hafta kala koronavirüse yakalanan Duygu ebe hayatını kaybetti
Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde ebelik yapan ve doğumuna sadece 3 hafta kalan Duygu ebe koronavirüse yakalandı. Hastalık sebebiyle karnındaki bebeği ameliyatla edilip, kuvöze alınan 34 yaşındaki Duygu Ömrüuzun, tedavi olduğu hastanede yaşamını yitirdi.
Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde ebelik yapan Duygu Ömrüuzun, hamileliğinin son ayında fenalaşıp Ankara'da Şehir Hastanesi'nde gitti. Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılan Ömrüuzun'a kovid-19 teşhisi kondu.
ENTÜBE EDİLDİ
Tedaviye alındığı hastanede durumu ağırlaşınca entübe edilen Ömrüuzun'un sezaryenle alınıp, hayata tutunan bebeği ise kuvöze konuldu.
KURTARILAMADI
İki çocuk annesi Ömrüuzun, yapılan tüm müdahalelere rağmen, önceki gün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü, haberi sosyal medya hesabından duyurarak, "Gümüşhane Devlet Hastanemizde ebe olarak görev yapan, Duygu Ömrüuzun Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi yoğun bakımında vermiş olduğu hayat mücadelesini maalesef kaybetmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sevenlerine ve sağlık camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum" mesajını paylaştı.
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