Erzurum Kalesi’nin saat kulesinde kötüleşen kadının imdadına itfaiye yetişti
Erzurum Kalesi'nin 11,5 metre yüksekliğindeki saat kulesini dolaşmaya çıkan kadın ayağını burkup inemeyince itfaiye merdiveni ile indirildi. Kötüleşen kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Erzurum Kalesi'nin 11,5 metre yüksekliğindeki saat kulesine dolaşmaya giden kadın ayağını burkup inemeyince itfaiye ekipleri imdadına yetişti.
Yangın merdiveninin sepeti ile kuleden çıkarılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
GEZİ ZEHİR OLDU
Olay, merkez Yakutiye İlçesindeki Erzurum Kalesi'ne ait saat kulesinde meydana geldi. Bizans İmparatoru Theodosius tarafından 415 yılında yapıldığı tahmin edilen Erzurum Kalesi'nin iç bölümüne Saltuklu Beyi Emir Gazi tarafından 1124-1132 yıllarında yaptırılan saat kulesini yakınlarıyla birlikte gezmeye çıkan Esmanur Çakır, ahşap köşk olarak bilinen bölümde ayağı burkuldu.
İTFAİYE HAREKETE GEÇTİ
11,5 metre yüksekliğindeki kulenin ahşap köşkünden inemeyen Çakır için Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı harekete geçti. Ekip, Saat Kulesi'nin ahşap köşke yangın merdiveniyle çıktı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Sepetle indirilen Esmanur Çakır, olay yerinde bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çakır'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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