Erzurum Kalesi’nin saat kulesinde kötüleşen kadının imdadına itfaiye yetişti

GEZİ ZEHİR OLDU

Olay, merkez Yakutiye İlçesindeki Erzurum Kalesi'ne ait saat kulesinde meydana geldi. Bizans İmparatoru Theodosius tarafından 415 yılında yapıldığı tahmin edilen Erzurum Kalesi'nin iç bölümüne Saltuklu Beyi Emir Gazi tarafından 1124-1132 yıllarında yaptırılan saat kulesini yakınlarıyla birlikte gezmeye çıkan Esmanur Çakır, ahşap köşk olarak bilinen bölümde ayağı burkuldu.