Esenyurt’ta eşini boğan adam: Karımı öldürdüm polisi arayın

"EŞİMİ ÖLDÜRDÜM POLİSİ ARAYIN"

Cinayetten sonra evinden çıkan S.C. yaşadığı binanın önüne çıkarak etraftaki vatandaşlara "Eşimi öldürdüm polisi arayın" diye sesleni. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk incelemede kadının hayatını kaybettiğini tespit ederken gözü dönmüş zanlı ise polis ekiplerince gözaltına alındı.