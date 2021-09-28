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Esenyurt’ta eşini boğan adam: Karımı öldürdüm polisi arayın

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 28.09.2021 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021
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Esenyurt’ta eşini boğan adam: Karımı öldürdüm polisi arayın

İstanbul Esenyurt’ta kıskançlıktan deliye dönen itfaiye eri, evladının gözleri önünde karısını boğarak öldürdü. Cinayetin ardından evinden çıkan zanlı, “Karımı öldürdüm polisi arayın” diye bağırdı.

Olay, geçen gün öğle saatlerinde Orhangazi Mahallesi'ndeki bir sitede yaşandı.

İddialara göre kıskançlıktan deliye dönen itfaiye eri S.C., tartıştığı eşi M.C.'yi çocuğunun gözleri önünde boğarak yaşamına son verdi.

"EŞİMİ ÖLDÜRDÜM POLİSİ ARAYIN"

Cinayetten sonra evinden çıkan S.C. yaşadığı binanın önüne çıkarak etraftaki vatandaşlara "Eşimi öldürdüm polisi arayın" diye sesleni. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk incelemede kadının hayatını kaybettiğini tespit ederken gözü dönmüş zanlı ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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