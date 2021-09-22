Hamile eşini kafasından vurdu! İntihar süsü vermek için kucağında sokağa taşıdı

İstanbul Beyoğlu'nda 6 aylık bir bebeği olan ve 1 buçuk aylık hamile 17 yaşındaki Gülseren Mamuş, kıskançlık sebebiyle evde tartıştığı 32 yaşındaki dini nikahlı eşi tarafından silahla kafasından vuruldu. Cani koca, intihar gibi göstermek için kucağına aldığı ağır yaralı Gülseren'i caddeye taşıyarak yoldan geçenlerden yardım istedi.