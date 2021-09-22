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Hamile eşini kafasından vurdu! İntihar süsü vermek için kucağında sokağa taşıdı

İstanbul Beyoğlu'nda 6 aylık bir bebeği olan ve 1 buçuk aylık hamile 17 yaşındaki Gülseren Mamuş, kıskançlık sebebiyle evde tartıştığı 32 yaşındaki dini nikahlı eşi tarafından silahla kafasından vuruldu. Cani koca, intihar gibi göstermek için kucağına aldığı ağır yaralı Gülseren'i caddeye taşıyarak yoldan geçenlerden yardım istedi.

İHA
Giriş Tarihi: 22.09.2021 10:58 Güncelleme Tarihi: 22.09.2021 11:21
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Hamile eşini kafasından vurdu! İntihar süsü vermek için kucağında sokağa taşıdı

Olay, geçen Çarşamba günü saat 18.00 sularında Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi'nde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, 6 aylık bebeği olan ve 1 buçuk aylık hamile 17 yaşındaki Gülseren Mamuş ve dini nikahlı eşi Suat Ö. (32), gün içinde kıskançlık sebebiyle tartıştı.

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Hamile eşini kafasından vurdu! İntihar süsü vermek için kucağında sokağa taşıdı

HAMİLE EŞİNİ BAŞINDAN VURDU

Kavganın ardından alkollü olduğu öğrenilen Suat Ö. evden çıkarak uzaklaştı. Akşam saatlerinde ruhsatsız tabancasıyla eve geri gelen Suat Ö., Mamuş ile tekrardan tartışmaya başladı. Çıkan kavgada bir el camdan dışarıya ateş eden Ö., ikinci açtığı ateşle Mamuş'u başından vurdu.

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Hamile eşini kafasından vurdu! İntihar süsü vermek için kucağında sokağa taşıdı

KUZENİ GÖRDÜ

Olayın ardından sesleri duyan Suat Ö.'nün kuzeni Ceylan K. odasından çıkarak salona geldiğinde Mamuş'u yerde kanlar içerisinde yatarken gördü.

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Hamile eşini kafasından vurdu! İntihar süsü vermek için kucağında sokağa taşıdı

TABANCAYI CAMDAN ATTI
Dehşete kapılan kadın, çiftin evdeki Sergül Ö. ismindeki 6 aylık bebeğini alarak odaya geçti. Tabancayı camdan dışarıya atan Suat Ö. ardından intihar süsü vermek için ağır yaralı eşi Gülseren Mamuş'u kucağına alarak dışarıya çıktı.

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Hamile eşini kafasından vurdu! İntihar süsü vermek için kucağında sokağa taşıdı

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Kanlar içerisinde kalan Mamuş'u kucağında caddeye yürüyen Suat Ö., yoldan geçen Oğulcan K.'yı durdurup bindiği aracıyla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yolda kalbi duran Gülseren Mamuş, hastanede yapılan müdahaleyle tekrardan hayata döndürüldü ancak beyin ölümü gerçekleşti, bir süre sonra da hayatını kaybetti.