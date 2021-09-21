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Cani anne yeni doğan bebeğini boğarak öldürdü! Cezaevinde hayatını kaybetti

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 21.09.2021 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021
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Cani anne yeni doğan bebeğini boğarak öldürdü! Cezaevinde hayatını kaybetti

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde, evlilik dışı birlikteliğinden 6 aylık hamile olduğu öne sürülen Merve Cemiloğlu, bebeğini düşürmek için çeşitli ilaçlar içerek kendi kendine doğum yaptı. Doğumdan sonra ölmediğini fark ettiği bebeğini elleriyle boğan Cemiloğlu, çocuğu bir poşete koyarak evinin etrafındaki boş bir alana sakladı. Olayın anlaşılmasıyla cezaevine alınan cani kadın hayatını kaybetti.

Olay, 13 Eylül tarihinde, Bağcılar Kirazlı Mahallesi'nde gerçekleşti.

DÜŞÜRMEK İÇİN İLAÇ İÇTİ

İddiaya göre; Merve Cemiloğlu (23), evlilik dışı ilişkisinden 6 aylık hamile olduğu sırada, bebeğini düşürmek için ilaç kullandı. İlacın etkisiyle, evinde kendi imkanlarıyla doğum yapan Cemiloğlu, yaşadığını fark ettiği bebeğini elleriyle boğarak öldürdü.

ÖLDÜRÜP POŞETE KOYDU

Daha sonra bebeği bir poşete koyarak evinin çevresindeki boş bir alana sakladı. Bir süre sonra durumu fark eden ailesi, Merve Cemiloğlu'nu polise ihbar etti.

TUTUKLANDI

Boğaz ağrısı şikayetiyle Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Cemiloğlu, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DOĞUMDAN SONRA ANNE ÖLDÜ

Geçen Pazar günü, kaldığı cezaevinde rahatsızlanan Cemiloğlu, doğuma bağlı olarak geçirdiği komplikasyonlar sonucu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kadının cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından dün gece, defnedilmek üzere memleketi Batman'a gönderildi.
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