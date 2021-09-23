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Korkunç anlar kamerada! Fırtınaya yakalanan paraşütçüler caddeye indi

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 23.09.2021 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021
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Korkunç anlar kamerada! Fırtınaya yakalanan paraşütçüler caddeye indi

Son dakika dünya haberleri... Rusya'da başkent Moskova'da fırtınaya yakalanarak savrulan paraşütçüler, Lenin Caddesi'ne indi. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da iki kişi sabah saatlerinde paraşütle atlama yaptı.

Korkunç anlar kamerada! Fırtınaya yakalanan paraşütçüler caddeye indi

Hava durumunu hesaba katmayan paraşütçüler, bir süre sonra fırtınaya yakalandı.

Korkunç anlar kamerada! Fırtınaya yakalanan paraşütçüler caddeye indi

Paraşütçüler şiddetli fırtınada güvenli bir yere iniş yapmaya çalışırken, çareyi yol kenarına inmekte buldu.

Korkunç anlar kamerada! Fırtınaya yakalanan paraşütçüler caddeye indi

Yüksek katlı binaların üzerinden savrularak geçen paraşütçüler, Lenin Caddesi'ne iniş yaptı.

Korkunç anlar kamerada! Fırtınaya yakalanan paraşütçüler caddeye indi

Yoğun trafiğin ortasına inmekten kurtulan paraşütçülerin zor anları bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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