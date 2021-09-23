Kanarya Adaları’ndaki yanardağ afeti: Lavlar 350 evi yıktı

84 GÜN DEVAM EDEBİLİR

Kanarya Adaları Volkanik Araştırmalar Enstitüsü dün yanardağdaki patlamaların 24 ila 84 gün daha devam edebileceğini açıklamıştı. Kanarya Adaları Hükümet Başkanı Angel Victor Torres ise yaptığı açıklamada, lavların denize doğru 12 saatte 12 metre hızla çok yavaş bir şekilde ilerlediğini ancak denize ulaşıp ulaşamayacağını henüz bilmediklerini ifade etmiş, bu konuda tedbirli olduklarını söylemişti.