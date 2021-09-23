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Kanarya Adaları'ndaki yanardağ afeti: Lavlar 350 evi yıktı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 23.09.2021 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021
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Kanarya Adaları’ndaki yanardağ afeti: Lavlar 350 evi yıktı

İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’nın en büyük beşinci adası La Palma’daki yanardağ afetinde lavlar 350 evi yerle yeksan etti. Uzman isimler bölge halkını lavların denize ulaşması halinde şiddetli patlamaların olacağı konusunda uyardı.

Atlas Okyanusu'nda bulunan ve İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nın en büyük beşinci adası olan La Palma'daki Cumbre Viejo Yanardağı 19 Eylül Pazar günü faaliyete geçti. Yanardağ kül ve lav püskürtmeyi sürdürürken, lavların yerleşim alanlarına gelmesi sonucu oluşan hasar da gittikçe büyüyor. Avrupa Birliği'nin Copernicus Acil Durum Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, lavlar sebebiyle 166.2 hektarlık alanın yok olduğu, 350 evin de yıkıldığı belirtildi.

Bölgede 4 günde oluşan maddi hasarın 400 milyon euroya yaklaştığı ifade edildi. Yanardağ etrafında hava siyah kül bulutlarıyla kaplanırken, şu ana kadar günde 8 bin ila 10 bin ton kükürt dioksit yayıldığı belirtildi.

GÜNDE 700 METRE İLERLİYOR

Bugüne del 6 binin üzerinde kişinin yanardağdan akan lav sebebiyle tahliye edildiği adada volkanik aktivitenin sürmesi tahmin ediliyor. Lavların günlük ortalama 700 metre ilerlediğini kaydeden uzmanlar, bu şekilde devam ettiği takdirde lavların denize ulaşmasının 2 haftayı bulabileceğini ifade etti.

UZMANLAR UYARDI

Uzmanlar ayrıca, lavların denize ulaşması halinde şiddetli patlamaların olacağı ve kimyasal reaksiyonlar nedeniyle ortaya çıkacak gazların bölge sakinleri için tehlike oluşturabileceği konusunda uyardı.

84 GÜN DEVAM EDEBİLİR

Kanarya Adaları Volkanik Araştırmalar Enstitüsü dün yanardağdaki patlamaların 24 ila 84 gün daha devam edebileceğini açıklamıştı. Kanarya Adaları Hükümet Başkanı Angel Victor Torres ise yaptığı açıklamada, lavların denize doğru 12 saatte 12 metre hızla çok yavaş bir şekilde ilerlediğini ancak denize ulaşıp ulaşamayacağını henüz bilmediklerini ifade etmiş, bu konuda tedbirli olduklarını söylemişti.


ASİT YAĞMURU ÖNGÖRÜLÜYOR

İspanya Devlet Meteoroloji Ajansı (AEMET) yetkilisi Ruben del Campo da La Palma'daki yanardağdan çıkan zehirli gazlar nedeniyle Kanarya Adaları'nda asit yağmurları beklendiğini ancak yağışın zayıf olacağını düşündüklerini belirtmişti. Campo, asit yağmurlarının düşük bir ihtimalle bu gece ya da yarın İspanya'ya ulaşabileceğini de ifade etmişti.

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