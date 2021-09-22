Arda Yurtseven kimdir, öldü mü? Lise öğrencisi kayıp Arda Yurtseven bulundu mu?
Arda Yurtseven öldü mü? Lise öğrencisi Arda Yurtseven bulundu mu? İstanbul'un Kartal ilçesinde 3 gün önce kaybolan Arda Yurtseven'den korkunç bir haber geldi. Ailesinin ve sosyal medyanın bulunması için seferber olduğu Yurtseven'den gelen acı haber Türkiye'yi üzüntüye boğdu. Kartal'da kaybolan ve saatlerdir bir haber alınamayan lise öğrencisi Arda Yurtseven kimdir? Yurtseven'i arama çalışmaları devam ederken sosyal medyada da genç çocuğun bulunması için adeta seferberlik ilan edilmişti. Atılan mesajların ardından Arda Yurtseven bulundu mu sorusuna yanıt aranıyor. Son gelişmeler haberimizde!
Arda Yurtseven bulundu mu? İstanbul Kartal'da kaybolan ve günlerdir kendisinden haber alınamayan lise öğrencisi Arda Yurtseven bulundu mu? Arda Yurtseven nerede? Arda Yurtseven kimdir? Kartal Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi öğrencisi olan Arda Yurtseven için sosyal medyada on binlerce mesaj paylaşıldı. En son Kartal civarında görüldüğü belirtilen genç öğrencinin bulunması için seferber olundu. Peki; Arda Yurtseven bulundu mu?
ARDA YURTSEVEN BULUNDU MU?
İstanbul Kartal'da yaşan 16 yaşındaki lise öğrencisi Arda Yurtseven'den hafta sonundan bu yana haber alınamıyordu. Yurtseven'den acı haber geldi.
İstanbul Kartal Esentepe Mahallesi'nde oturan 16 yaşındaki Arda Yurtseven geçtiğimiz pazartesi günü bisikletiyle çıkarak kayboldu. Ailesi, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Gencin cep telefonunun sinyal verdiği ormanda bugün arama yapıldı.
ÖLÜM NEDENİYLE İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR
Ekiplerin incelemelerin ardından 16 yaşındaki Arda Yurtseven'in cansız bedeni Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yurtseven'in ölüm nedeniyle ilgili inceleme sürüyor..
İstanbul Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği'nden yapılan açıklamada "Okulumuz öğrencilerinden Arda Yurtseven, Kartal Esentepe mahallesindeki evinden üzerinde gri tişört ve çantası ile siyah yol bisikleti kullanarak ayrılmış. En son Kartal civarında görülmüştür." ifadelerine yer verildi.
ARDA YURTSEVEN KİMDİR?
Kartal Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi öğrencisi olan Arda Yurtseven 16 yaşındadır.
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