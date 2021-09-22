Arda Yurtseven kimdir, öldü mü? Lise öğrencisi kayıp Arda Yurtseven bulundu mu?

Arda Yurtseven bulundu mu? İstanbul Kartal'da kaybolan ve günlerdir kendisinden haber alınamayan lise öğrencisi Arda Yurtseven bulundu mu? Arda Yurtseven nerede? Arda Yurtseven kimdir? Kartal Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi öğrencisi olan Arda Yurtseven için sosyal medyada on binlerce mesaj paylaşıldı. En son Kartal civarında görüldüğü belirtilen genç öğrencinin bulunması için seferber olundu. Peki; Arda Yurtseven bulundu mu?

ARDA YURTSEVEN BULUNDU MU?

İstanbul Kartal'da yaşan 16 yaşındaki lise öğrencisi Arda Yurtseven'den hafta sonundan bu yana haber alınamıyordu. Yurtseven'den acı haber geldi.