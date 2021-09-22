Tekirdağ’da kaçak sigara imalathanesine baskın! Şüpheli yakalandı

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri gerçekleştirdiği operasyonda, İ.D.'nin ilçenin Karaağaç Mahallesi'nde kiraladığı eve, makineler kurarak kaçak sigara ürettiğini tespit etti.