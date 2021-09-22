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Tekirdağ’da kaçak sigara imalathanesine baskın! Şüpheli yakalandı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 22.09.2021 Güncelleme Tarihi: 22.09.2021
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Tekirdağ’da kaçak sigara imalathanesine baskın! Şüpheli yakalandı

Tekirdağ Kapaklı’da jandarma ekiplerinin bir eve gerçekleştirdiği operasyonda kaçak sigara imalathanesi gün yüzüne çıkarıldı. Kiraladığı evde kaçak sigara ürettiği tespit edilen İ.D., yakalandı.

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri gerçekleştirdiği operasyonda, İ.D.'nin ilçenin Karaağaç Mahallesi'nde kiraladığı eve, makineler kurarak kaçak sigara ürettiğini tespit etti.

TÜM DÜZENEK ELE GEÇİRİLDİ

Evde arama yapan jandarma ekipleri, seri şekilde boş makaronlara tütün dolduran makineler, 23 bin tütün doldurulmuş sigara, 62 kilogram tütün,100 bin adet boş sigara makaronu,3 otomatik sigara sarma makinesi,1 tütün nemlendirme makinesi, sahte bandroller ele geçirdi.


SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İ.D. ile ilgili soruşturma sürüyor.

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