Tekirdağ’da kaçak sigara imalathanesine baskın! Şüpheli yakalandı
YAŞAM DHA
Tekirdağ Kapaklı’da jandarma ekiplerinin bir eve gerçekleştirdiği operasyonda kaçak sigara imalathanesi gün yüzüne çıkarıldı. Kiraladığı evde kaçak sigara ürettiği tespit edilen İ.D., yakalandı.
Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri gerçekleştirdiği operasyonda, İ.D.'nin ilçenin Karaağaç Mahallesi'nde kiraladığı eve, makineler kurarak kaçak sigara ürettiğini tespit etti.
TÜM DÜZENEK ELE GEÇİRİLDİ
Evde arama yapan jandarma ekipleri, seri şekilde boş makaronlara tütün dolduran makineler, 23 bin tütün doldurulmuş sigara, 62 kilogram tütün,100 bin adet boş sigara makaronu,3 otomatik sigara sarma makinesi,1 tütün nemlendirme makinesi, sahte bandroller ele geçirdi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
İ.D. ile ilgili soruşturma sürüyor.
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