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İzmir’de zehir tacirlerine operasyon: 63 gözaltı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 22.09.2021 Güncelleme Tarihi: 22.09.2021
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İzmir’de zehir tacirlerine operasyon: 63 gözaltı

İzmir’in 9 ilçesinde, jandarma ekipleri tarafında 13-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları kapsamında 63 zanlı gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na ekipleri Bayındır, Bayındır, Bergama, Karaburun, Kiraz, Beydağ, Ödemiş, Seferihisar, Tire ve Torbalı ilçelerinde uyuşturucu üretip satışı yapıldığı ihbarı üzerine 13-21 Eylül tarihlerinde harekete geçti.

ADRESLERE OPERASYON

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda; 109 kilo kubar esrar, 13 bin 508 kök Hint keneviri, 42 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, 6 ay tüfeği, 122 av fişeği, 1'i ruhsatsız 3 tabanca, 2 tüfek şarjörü, 41 tabanca fişeği, 1 işlemeli balta, 2 bıçak ve 1 muşta ele geçirildi. Operasyonlarda 63 kişi, gözaltına alındı.

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