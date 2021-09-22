İzmir’de zehir tacirlerine operasyon: 63 gözaltı
YAŞAM DHA
İzmir’in 9 ilçesinde, jandarma ekipleri tarafında 13-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları kapsamında 63 zanlı gözaltına alındı.
ADRESLERE OPERASYON
Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda; 109 kilo kubar esrar, 13 bin 508 kök Hint keneviri, 42 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, 6 ay tüfeği, 122 av fişeği, 1'i ruhsatsız 3 tabanca, 2 tüfek şarjörü, 41 tabanca fişeği, 1 işlemeli balta, 2 bıçak ve 1 muşta ele geçirildi. Operasyonlarda 63 kişi, gözaltına alındı.
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