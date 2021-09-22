İcra mesajlarına dikkat! Uzman isimden uyarı geldi!

MUHAKKAK KONTROL EDİN

Av. Murat Kalkan, tüketicilere gelen mesajlardaki; "Kargodan ürünü teslim almazsanız hakkınızda hukuki işlem başlatılacaktır", "Sözleşmeden neden döndünüz geçerli bir sebep gösteriniz", "Ürünü teslim almamanız halinde hakkınızda icra takibi başlatılacaktır" gibi içeriklere tüketicilerin itibar etmemesini ve hiçbir gerekçe göstermeksizin süresi içinde cayma haklarının olduğunu vurguladı. Kalkan, "Ancak hukukumuzdaki icra takip yollarından biri olan ilamsız icra takibinin hiçbir belge göstermeksizin yapılabilir olması sebebiyle kişiler birbirleri hakkında kolayca icra takibi başlatabilmektedir. Tüketicilerimizin böyle bir durumla karşılaşması halinde söz konusu takibe 7 gün için itiraz etmeleri gerekmektedir. Aksi halde haksız yapılan takip kesinleşerek haciz işlemlerine geçilmektedir. Tüketicilerimiz en az haftada bir kez de olsa e-devlete girerek hakkında açılan dava veya icra takibinin olup olmadığını kontrol etmesinde fayda vardır" ifadelerini kullandı.