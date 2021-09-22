İcra mesajlarına dikkat! Uzman isimden uyarı geldi!
Tüketiciyi Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Derneği Hukuk Komisyonu Başkanı Av. Murat Kalkan, telefonlara gelen icra mesajları hususunda vatandaşları uyardı. Kalkan, “Kargodan ürünü teslim almazsanız hakkınızda hukuki işlem başlatılacaktır” gibi mesajlara itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.
Av. Murat Kalkan, son zamanlarda tüketicilerin cep telefonlarına "2019 yılında firmamızdan sipariş etmiş olduğunuz ürünü teslim almadığınız anlaşılmış olup bugün içerisinde 93,00 TL ödeme yapmazsanız icra işlemi başlatılacak" gibi kısa mesajlar geldiğini ve bu meseledeki şikayetlerin çok fazla olduğunu belirtti.
Gelen kısa mesajlarda; bazen ödeme rakamları ya da seneleri ile ilgili değişkenlik olduğu görüldüğünün, dahası bir kaç gün sonra çeşitli gelen mesajlarda da icra masaralarının artığı doğrultusundaki mesajların tüketicileri tedirgin ettiğini belirten Kalkan, tüketicilerin bu gibi mesajları dikkate almamalarını önerdi. Av. Kalkan, "Tüketicilerimizin borçlarının icra aşamasında kanunlarımızın ön gördüğü kriterler vardır, bunların başında icra takibinin başlatılması için tüketiciye yazılı tebligat yapılması, bu tebligat içeriğinde ise borcun miktarı ve konusu ile ilgili bilginin bulunması gerekir" şeklinde konuştu.
MUHAKKAK KONTROL EDİN
Av. Murat Kalkan, tüketicilere gelen mesajlardaki; "Kargodan ürünü teslim almazsanız hakkınızda hukuki işlem başlatılacaktır", "Sözleşmeden neden döndünüz geçerli bir sebep gösteriniz", "Ürünü teslim almamanız halinde hakkınızda icra takibi başlatılacaktır" gibi içeriklere tüketicilerin itibar etmemesini ve hiçbir gerekçe göstermeksizin süresi içinde cayma haklarının olduğunu vurguladı. Kalkan, "Ancak hukukumuzdaki icra takip yollarından biri olan ilamsız icra takibinin hiçbir belge göstermeksizin yapılabilir olması sebebiyle kişiler birbirleri hakkında kolayca icra takibi başlatabilmektedir. Tüketicilerimizin böyle bir durumla karşılaşması halinde söz konusu takibe 7 gün için itiraz etmeleri gerekmektedir. Aksi halde haksız yapılan takip kesinleşerek haciz işlemlerine geçilmektedir. Tüketicilerimiz en az haftada bir kez de olsa e-devlete girerek hakkında açılan dava veya icra takibinin olup olmadığını kontrol etmesinde fayda vardır" ifadelerini kullandı.
"GEREKÇE GÖSTERMEKSİZİN SÖZLEŞMEDEN CAYMA HAKKINA SAHİPTİR''
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması hakkında kanunun mesafeler sözleşmeleri maddesi ve ilgili yönetmeliğinde; "Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir'' dendiğini ifade eden Av. Murat Kalkan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Mesafeli satış sözleşmeleri yönetmeliğinde satış öncesi ön bilgilendirme yapılması gerektiği belirtilmektedir.
"İSPAT YÜKÜ SATICI VEYA SAĞLAYICIYA AİTTİR"
Aynı kanunda; 'Tüketici, mesafeli sözleşmenin kurulmasından ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce, satıcı veya sağlayıcı tarafından ön bilgilendirilme yapmak zorunda ön bildirmede malın veya hizmetin temel nitelikleri ve satıcı veya sağlayıcıya ait genel bilgilerin olması gerekmektedir. İlgili yönetmelikte; 'Ön bilgilendirme yapıldığına ilişkin ispat yükü satıcı veya sağlayıcıya aittir' denmektedir. Tüketicilerin her alışverişinde olduğu gibi kendilerine gelen mesajlar hakkında da dikkatli olmalarını diliyoruz."
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