Son dakika | Şile'de 2 katlı bir fabrikada yangın paniği! Çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi
Son dakika haberi...Şile'de 2 katlı fabrikanın deposunda yangın çıktı. Elektrik malzemeleri üretimi yaptığı belirtilen fabrikadaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Şile'de elektrik malzemeleri üretim fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Alınan bilgiye göre, Avcıkoru Mahallesi'ndeki geniş bir alana kurulu fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine Anadolu Yakası'nda bulunan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangına havadan da müdahale ediliyor.