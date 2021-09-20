Sedanur Şen’in şüpheli ölümüyle ilgili yeni gelişme! Hakim karar verdi

"SEDANUR 'A UYUŞTURUCU MADDEYİ BEN VERMEDİM"



Şüpheli Yazıcı'nın hakimlik sorgusunda emniyetteki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek "Sedanur Şen'in vefat etmesiyle benim ilgim yoktur. Ona uyuşturucu maddeyi ben vermedim. Sedanur'un uyuşturucudan ya da başka bir nedenle öldüğü konusunda benim bir bilgim yoktur. Benim bildiğim bu olayla bir ilgim olmadığıdır. Ölümün benimle ilgisi bulunmadığı otopsi raporunda çıkacaktır. Bu olaylar nedeniyle savcılık hakkımda yakalama isteyince uyuşturucu kullanmış olduğumdan dolayı ben de başka birisinden uyuşturucu satın aldım. Burada da satın aldığım halde ben satıyormuşum gibi yol çevirmesinde ele geçen uyuşturucudan dolayı İstanbul Adliyesi'ne çıkarılarak tutuklandım" ifadelerini kullandığı öğrenildi.