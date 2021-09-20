Elektrik direğinden sarkan kabloya dokunan çocuk ölümden döndü



"KORKUP KAÇTIK"

Yaşanan olaya şahit olan arkadaşı ise şöyle konuştu:

"Biz burada top oynuyorduk. Yanımızda arkadaşımın kardeşi vardı. O geldi direkte ip vardı. Ona asıldı, birden patladı ve ayağına kıvılcımlar geldi. O korktu kaçtı gitti. Biz de olayın şoku ile topu bırakıp kaçıp gittik."

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