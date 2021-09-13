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Sedanur Şen'in şüpheli ölümüyle ilgili davada flaş gelişme

DHA
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Giriş: 13.09.2021 15:37
Türkiye Sedanur Şen'in şüpheli ölümüyle sarsılırken davada sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Maltepe'de Sedanur Şen'in otel odasındaki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Serdar Yazıcı'nın adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti.
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