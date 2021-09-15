15 Eylül 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Meteoroloji tek tek uyardı! Çok kuvvetli yağış geliyor | Dikkat! Sel, su baskını, dolu

Meteoroloji tek tek uyardı! Çok kuvvetli yağış geliyor | Dikkat! Sel, su baskını, dolu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.09.2021
ABONE OL
Meteoroloji tek tek uyardı! Çok kuvvetli yağış geliyor | Dikkat! Sel, su baskını, dolu

Son dakika haberine göre: Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı bölgelere kuvvetli yağış açıklaması yaparken, Ankara Valiliği, kentin güney kesimlerinde etkili olması beklenen sağanak ile ilgili vatandaşları uyardı. Valilikten yapılan açıklamada, "Kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika kuvvetli yağış ve sel uyarısı geldi. Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA VALİLİĞİ UYARDI

Ankara Valiliği, Twitter hesabından yapılan açıklamada paylaşımda sağanak yağış uyarısında bulundu.

Açıklamada "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerinden sonra etkisini artırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların, ilimizin güney çevrelerinde (Şereflikoçhisar, Evren) kuvvetli olması beklenmektedir.

Perşembe günü gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE GENELİNDE YAĞIŞ!

Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla çevrelerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, ülke genelinde hava bugün parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

İÇ VE BATI KESİMLERDE 2-6 DERECE AZALACAK

Yağışların, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Bolu, Samsun, Ordu ve Giresun çevreleri, Denizli'nin doğusu, Afyonkarahisar'ın güney ve doğusu ile Çankırı'nın batısında yerel olarak kuvvetli görüleceği tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Hava sıcaklıklarının, iç ve batı kesimlerde 2-6 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayarak mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgarın Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2-6 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Bolu, Samsun, Ordu ve Giresun çevreleri ile Denizli'nin doğusu, Afyonkarahisar'ın güney ve doğusu ile Çankırı'nın batısında yerel kuvvetli(21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusu ile Trakya kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 31°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 30°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Burdur ve Isparta çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin güney ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz Bölümü, Doğu Karadeniz kıyıları ve Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinde, gece saatlerinden sonra Samsun il genelinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinde, gece saatlerinden sonra il genelinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

VAN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batısının zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

SİİRT °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

Bugün hava nasıl olacak? BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji İstanbul için saat verdi METEOROLOJİ İSTANBUL İÇİN SAAT VERDİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA