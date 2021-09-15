Meteoroloji tek tek uyardı! Çok kuvvetli yağış geliyor | Dikkat! Sel, su baskını, dolu
Son dakika haberine göre: Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı bölgelere kuvvetli yağış açıklaması yaparken, Ankara Valiliği, kentin güney kesimlerinde etkili olması beklenen sağanak ile ilgili vatandaşları uyardı. Valilikten yapılan açıklamada, "Kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika kuvvetli yağış ve sel uyarısı geldi. Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA VALİLİĞİ UYARDI
Ankara Valiliği, Twitter hesabından yapılan açıklamada paylaşımda sağanak yağış uyarısında bulundu.
Açıklamada "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerinden sonra etkisini artırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların, ilimizin güney çevrelerinde (Şereflikoçhisar, Evren) kuvvetli olması beklenmektedir.
Perşembe günü gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.
TÜRKİYE GENELİNDE YAĞIŞ!
Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla çevrelerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, ülke genelinde hava bugün parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
İÇ VE BATI KESİMLERDE 2-6 DERECE AZALACAK
Yağışların, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Bolu, Samsun, Ordu ve Giresun çevreleri, Denizli'nin doğusu, Afyonkarahisar'ın güney ve doğusu ile Çankırı'nın batısında yerel olarak kuvvetli görüleceği tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.
Hava sıcaklıklarının, iç ve batı kesimlerde 2-6 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayarak mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.
Rüzgarın Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2-6 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Bolu, Samsun, Ordu ve Giresun çevreleri ile Denizli'nin doğusu, Afyonkarahisar'ın güney ve doğusu ile Çankırı'nın batısında yerel kuvvetli(21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusu ile Trakya kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 31°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 30°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Burdur ve Isparta çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin güney ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANKIRI °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz Bölümü, Doğu Karadeniz kıyıları ve Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinde, gece saatlerinden sonra Samsun il genelinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinde, gece saatlerinden sonra il genelinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
VAN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batısının zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
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