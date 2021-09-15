Son dakika: Sosyal medya fenomeni "Pucca" lakaplı Pınar Yıldırım'ın sosyal medya paylaşımına hapis istemi

"SUÇ İŞLEME KASTIM YOKTU"



Pınar Yıldırım'ın ifadesinde, o dönem eski eşi Osman Karagöz ile evli olduğunu, eski eşinin twitter hesabından kendisini kastederek 'sabahtan akşama kadar eş cinselli film izliyor' diye bir paylaşım yaptığını, yaptığı bu paylaşımın ona istinaden olduğunu, karşılıklı atışmalar olduğu, bunun dışında bir amacı olmadığını söylediği belirtildi.