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Antalya'da sopalı vahşet! "Gürültü yapıyorsun" dedi komalık etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.09.2021 Güncelleme Tarihi: 15.09.2021
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Antalya’da sopalı vahşet! Gürültü yapıyorsun dedi komalık etti

Alanya'da yaşayan bir kişi gece saatin 02.30 olduğunu belirterek market önünde sohbet eden bir kişiyi 'gürültü yaptıkları' için uyardı. Öfkesini kontrol edemeyen kişi elindeki sopayla saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinin ardından kafasına darbe alan kişi yere yığıldı. Dehşet dolu anlar telefon kameralarına yansıdı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, iki kişi arasında gürültü yüzünden çıkan kavgada, vücuduna ve başına sopa darbesi alan bir kişi ağır yaralandı. Yere yığılan kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay anı cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Kızlarpınarı Mahallesi'ndeki bir market önünde meydana geldi. M.B. (41) ile V.G. (35) arasında iddiaya göre gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından M.B., elinde bir sopayla evinden indi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B., elindeki sopayla V.G.'ye vurmaya başladı. Vücuduna ve başına aldığı darbelerin ardından bayılan V.G. hareketsiz kaldı.

Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı V.G. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

V.G.'nin kolunda kırık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. M.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

M.B., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yaşanan kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

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