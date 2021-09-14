Kırıkkale korku dolu anlar! Tır kilometrelerce ters istikamette gitti

Çevreyolundan gelen tır, U dönüşü yapmak yerine hiç tereddüt etmeden ters yöne girdi. Yaklaşık 2 kilometre boyunca tüm kuralları hiçe sayarak ilerleyen tır, yoğun trafik akışına rağmen Yeni Sanayi Kavşağına ilerledi.