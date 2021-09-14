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Kırıkkale korku dolu anlar! Tır kilometrelerce ters istikamette gitti

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 14.09.2021 Güncelleme Tarihi: 14.09.2021
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Kırıkkale korku dolu anlar! Tır kilometrelerce ters istikamette gitti

43 şehrin geçiş noktasında bulunan kilit kavşak Kırıkkale'de, trafikte korku dolu anlar yaşatan tır şoförünün 2 kilometre boyunca ters istikamette ilerlediği anlar güvenlik kameralarına kaydedildi. Kural ihlal eden hareket cezasız kalmadı. Şoföre bin 339 TL para cezası verildi.

Ulaşımda 43 şehrin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de İrfan Y. hakimiyetindeki 27 V 0495 plakalı tır, Kırıkkale-Ankara kara yoluna ters istikamete girdi.

Çevreyolundan itibaren Yahşihan Yeni Sanayi Kavşağına kadar hemen hemen 2 kilometre boyunca ters istikamette ilerleyen tır, trafikte dehşet dolu anlar yaşattı.



SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
Ters istikamete girerek trafikte risk oluşturan tırın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Çevreyolundan gelen tır, U dönüşü yapmak yerine hiç tereddüt etmeden ters yöne girdi. Yaklaşık 2 kilometre boyunca tüm kuralları hiçe sayarak ilerleyen tır, yoğun trafik akışına rağmen Yeni Sanayi Kavşağına ilerledi.

SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

O sırada bazı araç sürücüleri tıra çarpmamak için yolun emniyet şeridine geçmek zorunda kaldı.

Tır, kırmızı ışıktaki araçların geçişini bekledikten sonra Ankara yönüne doğru hiçbir şey olmamış gibi devam etti. Trafiği tehlikeye düşüren tırın görüntüleri güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.



CEZA YAZILDI
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerince, Plaka Tanımlama Sistemi (PTS) üzerinden tırın plakası tespit edildi.

Polis, Trafik Kanunu'nun 46/2-h maddesine göre tır sürücüsüne 'ters yönde araç kullanmaktan' bin 339 lira para cezası kesildi. Ayrıca hakkında adli işlem başlatılan sürücü, 15 gün içerisinde ödeme yaparsa yüzde 25, yani 334 lira 75 kuruş indirimden faydalanabilecek.

2 kilometrelik yolu ters yönde ilerledi 2 KİLOMETRELİK YOLU TERS YÖNDE İLERLEDİ

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