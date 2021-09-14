Erzurum’da feci olay! Düdüklü tencere suratına patladı
YAŞAM İHA
Erzurum'un Pasinler ilçesinde düdüklü tencerenin patlaması ile hem yüzünde hem de vücudunda derin yanıklar oluşan Münevver Samancı (46), tedaviye alındı.
Yüzünde ve vücudunda ikinci ve üçüncü derecede yanıklar oluşan Samancı Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezinde tedavi oluyor.
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