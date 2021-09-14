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Erzurum’da feci olay! Düdüklü tencere suratına patladı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 14.09.2021
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Erzurum’da feci olay! Düdüklü tencere suratına patladı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde düdüklü tencerenin patlaması ile hem yüzünde hem de vücudunda derin yanıklar oluşan Münevver Samancı (46), tedaviye alındı.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde ikamet eden 3 çocuk sahibi 46 yaşındaki Münevver Samancı, düdüklü tencerede yemek yaparken patlamasıyla ağır bir şekilde yaralandı.

Yüzünde ve vücudunda ikinci ve üçüncü derecede yanıklar oluşan Samancı Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezinde tedavi oluyor.

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