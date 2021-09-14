Anne ve kızını dövüp altınları çalmışlardı! Olayın azmettiricisi bakın kim çıktı
Son dakika haberine göre: İstanbul Sancaktepe’de bir eve giren 3 gaspçı evdeki anne ve kızı darp edip 200 gram altını alıp kaçtı. Aileye dehşeti yaşatan 3 şüpheliden biri evin büyük kızı Nur Ahmet Salih’nin sevgilisi çıktı.
Sancaktepe ilçesinde kimliği bilinmeyen 3 şüpheli, Cuma günü öğle saatlerinde, Suriyeli anne Emina H. (52) ve kızı Hanım Salih'in (11) yaşadığı sokağa gelerek bir süre etrafı gözetledi. İddiaya göre evdeki erkeklerin Cuma namazına gitmesini fırsat bilen şüphelilerden biri dışarıda gözcülük yaparken, diğer iki şüpheli kapıyı çalarak kendilerini polis olarak tanıttı.
POLİS SÜSÜ VERİP GASP ETTİLER
Polis olduklarını ve kendilerine yardım etmeye geldiklerini söyleyerek eve giren 3 şüpheli, Emina Hashasa ve kızı Hanım Salih'i öldüresiye döverek evde bulunan 100 bin lira değerinde altınları ve cep telefonlarını aldı. Giderken annenin kulağındaki küpeleri de çekerek alan 3 şüpheli kaçtı.
SEVGİLİSİNE ANNESİNİ GASP ETTİRMİŞ
Evlerinde dehşeti yaşayan anne ve kızı hastaneye kaldırılırken, Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Çalışmaların devamında şüphelilerin kimlikleri tek tek tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli Favvaz M. ile Emina Hashasa'nın kızı Nur Ahmed Salih'in sevgili oldukları belirlendi. Nur Ahmed Salih'in evdeki altınlarla ilgili bilgiyi Favvaz M'ye söylediği, evdeki erkeklerin cuma namazına gittiğini söyleyerek gaspçıları eve yönlendirdiği tespit edildi.
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Yapılan tespitlerin ardından operasyon başlatan ekipler, gaspçılar FavvaZ M., (35) Mustafa A., (21) Mahmut E. (23) ve Nur Ahmed Salih'i gözaltına aldı. Aramalarda, bin 768 dolar ve 5 bin 155 lira ele geçti. 4 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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