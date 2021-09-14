Anne ve kızını dövüp altınları çalmışlardı! Olayın azmettiricisi bakın kim çıktı

Sancaktepe ilçesinde kimliği bilinmeyen 3 şüpheli, Cuma günü öğle saatlerinde, Suriyeli anne Emina H. (52) ve kızı Hanım Salih'in (11) yaşadığı sokağa gelerek bir süre etrafı gözetledi. İddiaya göre evdeki erkeklerin Cuma namazına gitmesini fırsat bilen şüphelilerden biri dışarıda gözcülük yaparken, diğer iki şüpheli kapıyı çalarak kendilerini polis olarak tanıttı.