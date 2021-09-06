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İstanbul trafiğinde büyük yoğunluk | A Haber ekibi son durumu drone'la görüntüledi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.09.2021
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İstanbul trafiğinde büyük yoğunluk | A Haber ekibi son durumu drone’la görüntüledi

İstanbul'da yola çıkanlar büyük bir trafikle karşılaştı. Yağmur ve okulların açılmasının ilk günü olması hasebiyle sabah saatlerinden beri trafikte yoğunluk var. A Haber ekibi İstanbul trafiğindeki son durumu drone'la ekranlara getirdi.

A Haber Muhabiri Melis Coşan İslamoğlu, İstanbul trafiğindeki son durumu aktardı.

İstanbul trafiğinde büyük yoğunluk | A Haber ekibi son durumu drone’la görüntüledi İSTANBUL TRAFİĞİNDE BÜYÜK YOĞUNLUK | A HABER EKİBİ SON DURUMU DRONE'LA GÖRÜNTÜLEDİ

İstanbul trafiğinde korkutulacak bir manzara olduğunu kaydeden İslamoğlu, trafik yoğunluğunun yüzde 60'a çıktığını söyledi.

Okulların açılmasıyla birlikte servis araçlarının trafikte yer aldığını bildiren İslamoğlu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu yakasına geçiş yapılan istikamette büyük yoğunluk yaşandığını aktardı.

Halıcıoğlu Sütlüce mevkiinde gökyüzü kamerasıyla yayın yapan A Haber ekibi İstanbul trafiğindeki son durumu saniye saniye görüntüledi.

Okullar açıldı! İstanbul’da trafik yoğunluğu başladı OKULLAR AÇILDI! İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU BAŞLADI

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