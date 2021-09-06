Okullar açıldı İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı!
Son dakika haberine göre: Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla İstanbul'da toplu taşımada ve trafikte yoğunluk yaşanıyor. Trafikteki yoğunluk, polis ekiplerinin helikopterle havadan yaptığı denetimlerle de görüntülendi.
Giriş Tarihi: 06.09.2021 09:49Güncelleme Tarihi: 06.09.2021 09:50
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Okullar açıldı İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı!
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Okullar açıldı İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı!
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Okullar açıldı İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı!
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Okullar açıldı İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı!
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Okullar açıldı İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı!