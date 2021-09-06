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Okullar açıldı İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı!

Son dakika haberine göre: Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla İstanbul'da toplu taşımada ve trafikte yoğunluk yaşanıyor. Trafikteki yoğunluk, polis ekiplerinin helikopterle havadan yaptığı denetimlerle de görüntülendi.

Giriş Tarihi: 06.09.2021 09:49 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021 09:50
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Okullar açıldı İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı!
Okullar açıldı İstanbul’da trafik yoğunluğu yaşandı!

2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılının başlamasıyla TEM Otoyolu ile D-100 Karayolunda ve bazı bağlantı noktalarında yoğunluk arttı.

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Okullar açıldı İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı!
Okullar açıldı İstanbul’da trafik yoğunluğu yaşandı!

Avrupa Yakası'nda D-100 Karayolu Ankara istikameti Şirinevler mevkisinde başlayan trafik, Zincirlikuyu çıkışına kadar devam ederken, TEM Otoyolunun aynı güzergahındaki yoğunluk Seyrantepe sonrası normale dönüyor.

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Okullar açıldı İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı!
Okullar açıldı İstanbul’da trafik yoğunluğu yaşandı!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte trafiğin akıcı olduğu görülüyor.

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Okullar açıldı İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı!
Okullar açıldı İstanbul’da trafik yoğunluğu yaşandı!

Toplu taşıma araçlarını tercih eden vatandaşlar, metro, tramvay ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturuyor. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman tramvay seferleri aksarken, yaşanan gecikme duraklarda yapılan anonslarla duyuruluyor.

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Okullar açıldı İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı!
Okullar açıldı İstanbul’da trafik yoğunluğu yaşandı!

Kentin Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolu Kartal ve Maltepe mevkilerinde trafik yavaş ilerliyor.