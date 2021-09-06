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Muğla'nın Datça ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem! AFAD tarafından son dakika açıklaması (SON DEPREMLER)

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.09.2021 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021
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Muğla’nın Datça ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem! AFAD tarafından son dakika açıklaması SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yapılan son dakika açıklamasında Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem yaşandığı belirtildi. Çte yandan sabah saatlerinde Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha yaşanmıştı.

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 18.04'te 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 7,08 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça ilçesine 40,06 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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