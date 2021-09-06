Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Pınar Gültekin cinayetine yönelik son dakika kararı!
Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından katledilen Pınar Gültekin davasında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir iddianame hazırladı. Buna göre Pınar Gültekin cinayetinde şüpheliler Eda Avcı, Selim Avcı, Ayten Avcı ve Şükrü Gökhan Orhan'ın kasten adam öldürme olayı sonrasındaki bir zaman diliminde birlikte olay mahalline gidip suç delillerini yok edip gizlediklerine dair haklarında yeterli şüphe bulunduğu belirtildi. duyururken Diğer yandan kişilerin ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesi de talep etti.
Muğla'da Cemal Metin Avcı (32) tarafından boğularak öldürülüp, cesedi varilde yakılan Pınar Gültekin'in ölümüyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Avcı'nın annesi Ayten ve babası Selim Avcı ile Şükrü Gökhan Orhan ve boşandığı eşi Eda Karagün hakkında cinayetten sonra olay yerine giderek delilleri gizlemeye çalıştıkları suçlamasıyla iddianame hazırlandı.
NE OLMUŞTU?
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz günü kayboldu. 5 gün sonra yapılan soruşturmanın ardından Pınar'ın eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, çıkan kavgada genç kızı boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verildi. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı ise 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Soruşturma kapsamında Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın da telefon sinyallerinden, ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğunu tespit edilince tutuklandı. Geçen 15 Şubat'taki duruşmada, Mertcan Avcı imza atma yükümlülüğü ve yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliye edildi.
KARARA İTİRAZ ETTİ
Hunharca cinayete kurban giden Pınar Gültekin'in ailesi, avukatları Dr. Avukat Rezan Epözdemir aracılığıyla sanık Cemal Metin Avcı'nın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı ve Şükrü Gökhan Orhan'nın suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçunu işlediğini belirterek şikayetçi oldu. Pınar Gültekin cinayetini soruşturan Muğla Cumhuriyet Savcılığı şüpheliler hakkında 2 Ekim'de ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi. Avukat Epözdemir ise karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren Muğla Sulh Ceza Hakimliği de itirazın kesin olarak reddine karar verdi.
YARGITAY YETERLİ ŞÜPHE BULUNDUĞUNU BELİRTEREK YARGILANMALARINI TALEP ETTİ
Avukat Epözdemir, Muğla Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği kesin kararın Adalet Bakanlığı'nca kanun yararına bozulması istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, kararı bozarak 3 şüpheli hakkında iddianame düzenlenmesine karar verdi. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Pınar Gültekin cinayetinde şüpheliler baba Selim Avcı, anne Ayten Avcı ve Şükrü Gökhan Orhan'ın kasten adam öldürme olayı sonrasındaki bir zaman diliminde birlikte olay mahalline gidip suç delillerini yok edip gizlediklerine dair haklarında yeterli şüphe bulunduğuna kanaat getirerek; ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesini talep etti. Avukat Epözdemir, Avcı'nın boşandığı eşi Eda Karagün'ün Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 3'üncü duruşmada verdiği ifadesinde çelişkiler olduğu belirtilen iddianamede, Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nin de bozma kararını göz önünde bulundurarak şüphelilerin ayrı ayrı cezalandırılmasını talep ettiğini açıkladı.
MÜCADELEMİZ SÜRECEK
Konu ile ilgili açıklama yapan avukatı Rezan Epözdemir, "Başından beri surecin içerisinde başkaca faillerin de olduğunu iddia ediyorduk. Bütün hukuki yollara başvurduk ve bu iddianameyle yargılama önemli ölçüde genişledi. Bundan sonra da hukuki surecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Adaletin tecellisi ve maddi gerçeğin ortaya çıkması için mücadelemiz devam edecek" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2021 YKS ikinci ek yerleştirmeler ne zaman başlıyor? YKS ek tercihler hangi tarihte yapılacak?
- Üniversiteler ne zaman başlıyor? Üniversitelerde eğitim nasıl olacak? Yüz yüze, online...
- Heyecan seviyesi arttı, o isim ayyuka çıktı! Kuruluş Osman'da kılıcını astı, geliyor! Artık an meselesi...
- KYK yurt başvuruları nereden, nasıl yapılır? KYK yurt başvuru sonuçları kaç günde açıklanır?
- İŞKUR'dan başvurana ödeme fırsatı! Meslek öğrenene günlük 115 TL veriliyor! Öğrenciler için ise...
- Emeklilik bekleyenlere müjde! 29.000 TL yerine 9.000 TL ödenecek! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine...
- Kabine Toplantısı son dakika: Yeni yasaklar gelecek mi? 6 Eylül Kabine kararları...
- Malatya'da deprem mi oldu? Malatya son dakika deprem! AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler...
- Gram altın için uzman isim uyardı! 540-560'dan o seviyelere çıkabilir! Eylül, Ekim, Kasım aylarında...
- AÖL için kritik tarih... AÖL kayıt yenileme tarihi açıklandı mı? 2021-2022 Açık Lise kayıt tarihi ne zaman?
- 6 Eylül evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayınlandı mı?
- Hollanda - Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda? 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri milli maç saat kaçta?