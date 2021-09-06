Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Pınar Gültekin cinayetine yönelik son dakika kararı!

MÜCADELEMİZ SÜRECEK



Konu ile ilgili açıklama yapan avukatı Rezan Epözdemir, "Başından beri surecin içerisinde başkaca faillerin de olduğunu iddia ediyorduk. Bütün hukuki yollara başvurduk ve bu iddianameyle yargılama önemli ölçüde genişledi. Bundan sonra da hukuki surecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Adaletin tecellisi ve maddi gerçeğin ortaya çıkması için mücadelemiz devam edecek" dedi.

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