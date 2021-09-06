İstanbul trafiğinde büyük yoğunluk | A Haber ekibi son durumu drone’la görüntüledi

İstanbul'da yola çıkanlar büyük bir trafikle karşılaştı. Bugün başlayan yağmur ve okulların açılmasının ilk günü olması hasebiyle sabah saatlerinden beri trafikte yoğunluk var. A Haber ekibi İstanbul trafiğindeki son durumu drone'la ekranlara getirdi.