06 Eylül 2021, Pazartesi
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İstanbul trafiğinde büyük yoğunluk | A Haber ekibi son durumu drone'la görüntüledi
İstanbul'da yola çıkanlar büyük bir trafikle karşılaştı. Bugün başlayan yağmur ve okulların açılmasının ilk günü olması hasebiyle sabah saatlerinden beri trafikte yoğunluk var. A Haber ekibi İstanbul trafiğindeki son durumu drone'la ekranlara getirdi.