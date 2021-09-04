Son dakika: Adana’da korkunç olay! Cinnet getirip dehşet saçtı: Babasını dövüp kardeşini öldürdü

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir müstakil evde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Kahraman Ö., babası Abdul Vahap Ö. ile kardeşi Cihan Ö. sözlü olarak tartışmaya başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü.