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Son dakika: Adana'da korkunç olay! Cinnet getirip dehşet saçtı: Babasını dövüp kardeşini öldürdü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.09.2021 Güncelleme Tarihi: 04.09.2021
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Son dakika: Adana’da korkunç olay! Cinnet getirip dehşet saçtı: Babasını dövüp kardeşini öldürdü

Son dakika haberine göre Adana’da aile içi çıkan kavgada cinnet getiren bir kişi önce babasını dövdü ardından pompalı tüfekle kardeşine ateş ederek öldürdü. Olayı gerçekleştiren şüpheli suç aletiyle birlikte kaçtı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir müstakil evde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Kahraman Ö., babası Abdul Vahap Ö. ile kardeşi Cihan Ö. sözlü olarak tartışmaya başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü.

BABASINI DÖVDÜ KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ
Silah seslerini duyan çevredekiler, Polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Bir anda cinnet getiren Kahraman Ö., babası Abdul Vahap Ö.'yü dövmeye başladı. Daha sonra Kahraman Ö., araya girmek isteyen kardeşini pompalı tüfekle vurarak olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Darp yaralısı baba Abdul Vahap Ö. Yüreğir Devlet Hastanesine silahla yaralanan Cihan Ö. ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Özel Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Cihan Ö. kurtarılamadı.

KARDEŞİNİ POMPALI TÜFEKLE VURDU
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.Ö. kardeşi C.Ö'yü pompalı tüfekle vurdu.

Cihan Ö.'nün cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Baba Abdul Vahap Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın şüphelisi K.Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.

Polis olayı gerçekleştiren Kahraman Ö.'yü yakalama çalışmalarına devam ediyor.

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