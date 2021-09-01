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Cinnet geçiren baba 3 kızını öldürdü! İlk ifadesi ortaya çıktı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 01.09.2021 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021
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Cinnet geçiren baba 3 kızını öldürdü! İlk ifadesi ortaya çıktı

Trabzon Of ‘ta 4 ay boyunca birbirinden ayrı yaşayan ve geçirdiği cinnet ardından 3 küçük kızını dün silahla vurarak öldüren adam, ifadesinde çocukların kendisinden soğuduğu hissettiğini ve olay anını hatırlamadığını söylemedi.

Trabzon'un Of ilçesinde Uluağaç mahallesinde ikamet eden 36 yaşındaki imam Emre Göktaş 12 senelik eşiyle bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı. İddiaya göre, Sibel Göktaş 4 aydır eşinin kendisini darp etmesi sebebiyle çocuklarını alarak evi terk ederken, bunu içine sindiremeyen Emre Göktaş kendisini 2 ay önce darp etti.

3 KIZININ KAFALARINA BİRER KURŞUNLA ÖLDÜRDÜ

Eşinin şikayetçi olması nedeniyle mahkeme tarafından 1 ay uzaklaştırma cezası alan Emre Göktaş, ayrı yaşadığı eşinden 3 kızını dün Of ilçe merkezinde teslim alarak ilçenin Uluağaç Mahallesi'ndeki evine getirdi. Emre Göktaş, daha sonra kızları Yaren Göktaş (11), Hiranur Göktaş (8) ve Elif Göktaş'ı (5) bir süre sonra evinden 1 kilometre uzakta dere kenarındaki ıssız bir yere götürerek silahla kafalarına birer kurşun sıkarak öldürdü. Emre Göktaş olay sonrası jandarmayı arayarak ekiplere teslim olurken, 3 kızın cansız bedenleri otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Emre Göktaş'ın ilk ifadesinde çocuklarının kendinden soğuduğunu hissettiğini ve olay anını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Şahsın işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri nedeniyle bugün Trabzon Adliyesi'ne çıkartılacağı öğrenildi.

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