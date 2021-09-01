Cinnet geçiren baba 3 kızını öldürdü! İlk ifadesi ortaya çıktı
Trabzon Of ‘ta 4 ay boyunca birbirinden ayrı yaşayan ve geçirdiği cinnet ardından 3 küçük kızını dün silahla vurarak öldüren adam, ifadesinde çocukların kendisinden soğuduğu hissettiğini ve olay anını hatırlamadığını söylemedi.
Trabzon'un Of ilçesinde Uluağaç mahallesinde ikamet eden 36 yaşındaki imam Emre Göktaş 12 senelik eşiyle bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı. İddiaya göre, Sibel Göktaş 4 aydır eşinin kendisini darp etmesi sebebiyle çocuklarını alarak evi terk ederken, bunu içine sindiremeyen Emre Göktaş kendisini 2 ay önce darp etti.
3 KIZININ KAFALARINA BİRER KURŞUNLA ÖLDÜRDÜ
Eşinin şikayetçi olması nedeniyle mahkeme tarafından 1 ay uzaklaştırma cezası alan Emre Göktaş, ayrı yaşadığı eşinden 3 kızını dün Of ilçe merkezinde teslim alarak ilçenin Uluağaç Mahallesi'ndeki evine getirdi. Emre Göktaş, daha sonra kızları Yaren Göktaş (11), Hiranur Göktaş (8) ve Elif Göktaş'ı (5) bir süre sonra evinden 1 kilometre uzakta dere kenarındaki ıssız bir yere götürerek silahla kafalarına birer kurşun sıkarak öldürdü. Emre Göktaş olay sonrası jandarmayı arayarak ekiplere teslim olurken, 3 kızın cansız bedenleri otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Emre Göktaş'ın ilk ifadesinde çocuklarının kendinden soğuduğunu hissettiğini ve olay anını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Şahsın işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri nedeniyle bugün Trabzon Adliyesi'ne çıkartılacağı öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TYP okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımları başladı mı? İŞKUR ile TYP başvuruları ne zaman başlayacak 2021?
- EDHO'da yeni sezon öncesi ayyuka çıktı! Dönüş iddiası fitili ateşledi! O isim son noktayı koydu...
- Öğretmenlere eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2021 eğitim ödeneği ne kadar, kaç TL olacak? MEB açıkladı...
- ÖSYM ek tercih başvuru: YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak 2021? Üniversite 2. ek tercihler ayın kaçında?
- DGS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM ile DGS sonuçları ne zaman açıklanır? Son dakika açıklaması...
- YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YÖKDİL sonuçları açıklandı mı?
- e-Devlet yurt başvuru: KYK yurt başvuruları başladı mı? GSB ile KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
- POMEM 27. dönem mülakat sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? EGM ve PA ile POMEM 27. dönem sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
- Emeklilik müjdesi! SGK'dan yazı alana 6 yıl erken emeklilik fırsatı! 18 taksit ve 36 ay ödeme...
- Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- Sıfır araba fiyatları ters takla attı! 50.000 TL'ye varan indirimler dudak uçuklattı! Hyundai, Renault, Honda, Toyota...
- AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Açık Lise ek sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?