Cinnet geçiren baba 3 kızını öldürdü! İlk ifadesi ortaya çıktı

Trabzon'un Of ilçesinde Uluağaç mahallesinde ikamet eden 36 yaşındaki imam Emre Göktaş 12 senelik eşiyle bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı. İddiaya göre, Sibel Göktaş 4 aydır eşinin kendisini darp etmesi sebebiyle çocuklarını alarak evi terk ederken, bunu içine sindiremeyen Emre Göktaş kendisini 2 ay önce darp etti.